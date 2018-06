Am Dienstag übernehmen die Bullen das Ruder am heimischen Aktienmarkt.

Der ATX läutete die Sitzung mit grünen Vorzeichen ein.

Im Fokus steht am heutigen Handelstag das historische Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea.

Sowohl US-Präsident Trump als auch der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un äußerten sich positiv über das Treffen. Beide unterschrieben inzwischen eine gemeinsame Vereinbarung.

Impulse könnten im Tagesverlauf auch von aktuellen Konjunkturdaten kommen. So steht unter anderem in Deutschland der ZEW-Konjunkturindikator zur Veröffentlichung an. Am Nachmittag werden in den USA Verbraucherpreisdaten bekannt gegeben.

DAX mit freundlichem Start

Der deutsche Leitindex DAX 30 ging 0,63 Prozent fester bei 12.924,03 Punkten in den Handel.

Die Vorlagen aus den USA sind erneut gut, dort ist es auf ganzer Breite nach oben gegangen. Während die leichten Gewinnmitnahmen bei den Technologie-Werten noch anhielten, haben sich diesmal die defensiven Branchen wie Nahrungsmittel nach oben gearbeitet. "Das ist eine gesunde Branchenrotation, mit der die Märkte weiter nach oben gehen können", sagte ein Händler. Politisch kommt wieder Ruhe an die Märkte. Hier stehe das Treffen der Machthaber aus Nordkorea und den USA und Singapur im Fokus.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones / APA