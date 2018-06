Wall Street dürfte nach Koreagipfel stabil starten

Der lustlose Handel des Vortages dürfte an den US-Börsen am Dienstag in eine neue Runde gehen.

Der Dow Jones schloss zum Wochenauftakt nahezu unverändert und dürfte auch am Dienstag auf diesem Niveau in den Handel gehen. Der NASDAQ Composite bewegt sich vorbörslich ebenfalls kaum.

Das historische Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un scheint kaum Einfluss auf das Handelsgeschehen zu nehmen. Das Treffen ging mit der Unterzeichnung eines Dokuments zu Ende.

So soll die "De-Nuklearisierung" Koreas nach den Worten Trumps "sehr schnell beginnen". Allerdings nutzte Trump die Pressekonferenz in Singapur, um erneut mit Importzöllen auf deutsche Automobile zu drohen. Im Handelskonflikt mit der EU scheint sich damit keine Entspannung anzubahnen, was an der Wall Street mit Sorge gesehen wird.

Die Finanzmärkte fokussieren sich wieder verstärkt auf die kommende Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, die Sitzung beginnt bereits am Dienstag. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Fed ist sehr wahrscheinlich und dürfte weitgehend eingepreist sein. Die US-Verbraucherpreise sind im Mai wie erwartet gestiegen. Auf Jahressicht liegt die Teuerung in den klar über dem 2-Prozentziel der Fed - auch in der Kernrate. Einer Zinserhöhung der US-Notenbank dürften die Daten nicht im Wege stehen, denn der Preisauftrieb hat sich im Mai verfestigt. "Vielleicht halten die bevorstehenden Treffen von Fed und Europäischer Zentralbank die Stimmung vorerst in Schach. Das Gesamtbild bleibt weiterhin bullisch und ist wahrscheinlich eine Chance, das Risiko kurzfristig zu erhöhen, da die Märkte den Sturm der Handelskriege bisher erfolgreich überstanden haben", sagt IG-Chefanalyst Chris Beauchamp.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires