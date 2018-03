An den US-amerikanischen Aktienmärkten übernahmen im Dienstagshandel die Bären das Ruder.

Der Dow Jones verzeichnete zum Sitzungsbeginn zunächst kleine Aufschläge, konnte die Gewinnzone aber nicht lange verteidigen. Im Verlauf rutschte das Börsenbarometer ab und schloss schwächer mit einem Verlust von 0,68 Prozent bei 25.007,03 Indexpunkten. Der NASDAQ Composite markierte zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch, ab im Verlauf aber ebenfalls nach. Der Techwerteindex ging mit einem Abschlag von 1,02 Prozent bei 7.511,01 Indexpunkten in den Feierabend.

Der Optimismus der Anleger blieb extrem verhalten, nachdem sich der Preisauftrieb in den USA wie erwartet verlangsamt hat. Dies wird zwar positiv gesehen, reicht aber nicht aus für Euphorie. Die Analysten der LBBW heben sogar warnend hervor, dass es nach der starken Teuerung im Januar nun nicht zu einer Gegenbewegung gekommen sei und insofern Optimismus nicht angebracht sei.

Daneben geriet der Dollar unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump Rex Tillerson als Außenminister entlassen hat. Den Posten soll nun CIA-Chef Mike Pompeo übernehmen.

Unter den Einzelwerten standen an diesem Tag vor allem die Papiere von QUALCOMM, Broadcom und Intel im Blick der Anleger. US-Präsident Donald Trump schob dem bisher teuersten Übernahmeversuch in der Technologie-Industrie einen Riegel vor. Er untersagte das mehr als 140 Milliarden US-Dollar schwere Gebot des Chipkonzerns Broadcom aus Singapur für den US-Rivalen QUALCOMM. Ein solcher Deal könne der nationalen Sicherheit der USA schaden, hatte Trump am Montag zur Begründung gesagt.

