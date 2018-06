Wall Street schließt nach US-Zinsentscheid leichter

Der US-Aktienmarkt trat am Mittwoch zunächst auf Stelle, gab schlussendlich jedoch ab.

Der Dow Jones startete kaum verändert bei 0,02 Prozent auf 25.324,8 Zähler in den Handel und hielt sich auch nach der Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed nahe der Nulllinie. Schlussendlich gab er jedoch 0,47 Prozent auf 25.201,20 Punkte ab. Der NASDAQ Composite beendete den Tag kaum verändert.

Abgesehen von kleineren Zuckungen haben die US- Finanzmärkte am Dienstag auf den etwas strafferen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wenig beeindruckt reagiert. Nach zuletzt robust ausgefallenen Preisdaten auf Verbraucher- wie auch Erzeugerebene, hatten die Marktakteure fast einhellig die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr ohnehin erwartet.

Dass die Notenbanker für 2018 nun mit einer knappen Mehrheit statt bislang drei insgesamt vier Zinserhöhungen planen, belastete ebenso nicht. Denn bei der jüngsten Sitzung war die Entscheidung ebenso knapp für drei statt vier Zinserhöhungen ausgefallen. Bei den makroökonomischen Projektionen gab es nur geringe Änderungen, die Arbeitslosenquote wird von der Fed etwas tiefer erwartet, die Inflation ein wenig höher.

"Es ist hart, das als falkenhaft zu interpretieren, wenn man bedenkt, dass nur ein Offizieller seine Zinsvorhersage geändert hat", sagte Anlageexperte Mark Heppenstall von Penn Mutual Asset Management. Währungsstratege Adam Cole von RBC Capital Markets hatte bereits im Vorfeld gesagt: "Die unmittelbare Marktreaktion auf den Fed-Entscheid dürfte geprägt sein von der Frage, ob die mittelfristige Zinsprojektion sich in Richtung vier Zinserhöhungen im laufenden Jahr bewegt. Wir glauben, dass dies der Fall sein wird. (...). Wir erwarten keine dramatischen Veränderungen in der Beschreibung von Wirtschaftswachstum oder Inflation in der Presseerklärung".

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires