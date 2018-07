Am Freitag halten sich die Anleger an der Wall Street zunächst zurück.

Wenig verändert zeigt sich die Wall Street am letzten Handelstag der Woche.

Der Dow Jones eröffnete den heutigen Handel bereits unbewegt bei 24.926,07 Zählern und folgt auch weiterhin diesem Trend. Auch der NASDAQ Composite startete um den Schlusskurs des Vortages bei 7.827,62 Indexpunkten und zeigt sich weiterhin kaum bewegt.

Weiterhin dürfte die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung des Handelsstreits zwischen den USA und China das Sentiment stützen. Allerdings hat sich der Handelsüberschuss Chinas im Juni unerwartet stark ausgeweitet, was zum Teil an den schwächelnden Importen lag. Eine Reaktion aus dem Weißen Haus gibt es zu den neusten Zahlen noch nicht.

Daneben rückt die Berichtssaison verstärkt in den Fokus. Mit JPMorgan, Wells Fargo und der Citigroup haben gleich drei Grossbanken vor der Startglocke Quartalszahlen vorgelegt. Am Montag folgen dann die Bank of America, am Dienstag Goldman Sachs und am Mittwoch Morgan Stanley.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones