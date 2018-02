Nachdem der ATX den Tag marginal fester bei 3.386,41 Indexpunkten begonnen hatte, zeigte er sich zunächst eher unentschlossen. Aktuell präsentiert er sich leichter.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den heimischen Leitindex in einer Bandbreite zwischen 3.371,00 und 3.417,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.409,00 Punkten aus.

Für die nervösen Märkte bilden unter anderem die Inflationsdaten aus den USA die entscheidenden Wegmarken in dieser Woche. An erster Stelle stehen am frühen Nachmittag die US-Verbraucherpreise, am Donnerstag folgen die US-Erzeugerpreise und am Freitag die Importpreise, jeweils für Januar und jeweils um 14.30 Uhr. Sollten die Prognosen insbesondere für die Verbraucherpreise überschritten werden, könnte das eine neue Panikattacke an den Märkten einläuten. Nach den zuletzt stark gestiegenen Löhnen sind die Teuerungsdaten in den Fokus gerückt. Die jüngst anziehende Inflation hat Befürchtungen geweckt, dass sich die Zentralbanken in den kommenden Monaten "behind the curve" befinden könnten, so Michael Hewson, Marktstratege bei CMC Markets. Die Zinsen haben jedenfalls bereits angezogen.

In Wien rückte die Telekom Austria mit Ergebnissen in den Mittelpunkt. Das teilstaatliche Unternehmen hat 2017 zwar den Umsatz um 4,1 Prozent gesteigert, das Nettoergebnis ging aber nach der Abschreibung von Markenwerten im Volumen von 123,2 Mio. Euro deutlich zurück - von 413,2 Mio. Euro im Jahr 2016 auf 345,5 Mio. Euro 2017.

DAX dreht ins Minus

Der DAX ging 0,81 Prozent im Plus bei 12'294,85 Punkten in den Tag. Am Nachmittag fiel er jedoch in die Verlustzone.

Nachdem bekannt wurde, dass die US-Verbraucherpreise im Januar deutlicher gestiegen sind als im Vorfeld erwartet wurde, drehte der deutsche Leitindex ins Minus. Nun wächst die Angst vor einer strafferen Geldpolitik durch die Fed.

finanzen.at / APA / Dow Jones