ATX und DAX in Grün

Der ATX eröffnet marginal fester bei 3.451,15 Punkten, kann kurz nach Handelsstart aber bereits etwas zulegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.401,00 und 3.449,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.417,00 Punkten aus.

Nach negativen Überseebörsenvorgaben mit klaren Kursverlusten in Asien und an der Wall Street sollte es auch europaweit mit den Aktien nach unten gehen. Bereits am Dienstag hatte der ATX klar tiefer geschlossen.

Während das Inflationsgespenst in der Zwischenzeit die Anleger nicht mehr beunruhigt, nehmen die politischen Risiken umso stärker zu. Die Entlassung von US-Aussenminister Rex Tillerson so kurzfristig nach dem Abgang von Wirtschaftsberater Gary Cohn deutet auf einen sich beschleunigenden Verfall der Trump-Administration in den USA hin. Beunruhigend aus Finanzmarktmarktsicht ist dabei vor allem, dass damit das Lager der Freihändler und Globalisierungsbefürworter in der US-Regierung weiter abschmilzt. Damit steigt das Risiko eines Handelskonflikts mit den USA bzw. weiterer protektionistischer Massnahmen durch Washington.

Mit Zahlenvorlagen rückten in Wien Lenzing, Verbund und die PORR ins Blickfeld der Akteure. Höhere Faserpreise und ein allgemein günstiges Marktumfeld haben dem oberösterreichischen Faserhersteller Lenzing 2017 ein Rekordjahr beschert. Der Baukonzern Porr hat 2017 die Leistung und den Auftragsbestand erhöht. Der Stromversorger Verbund hat 2017 aufgrund von Einmaleffekten weniger Gewinn ausgewiesen.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) nimmt wie angekündigt die Dividendenzahlungen wieder auf. Für das Geschäftsjahr 2017 werden an die Aktionäre 62 Cent je Aktie ausgeschüttet.

DAX im Plus

Der DAX beginnt die Sitzung marginal im Minus bei 12.212,49 Zählern. Aktuell klettert er jedoch bereits in die Gewinnzone.

Insbesondere der deutsche Leitindex erscheint anfällig für eine Ausweitung der Korrektur. Gerade für DAX-Anleger ist die derzeitige Entwicklung gefährlich. Kaum eine Wirtschaft ist mehr von offenen Märkten und freien Warenströmen abhängig wie die deutsche.

Der starke Euro und die Unsicherheiten um die US-Handelspolitik belasteten den DAX überdurchschnittlich stark. "Als Exportweltmeister ist Deutschland und damit auch der DAX von beiden Faktoren besonders betroffen", sagte ein Marktteilnehmer.

