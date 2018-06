Wall Street nach EZB-Sitzung leicht im Plus erwartet

Am Donnerstag dürften die US-Börsen mit kleinen Aufschlägen in den Handel gehen.

Der Dow Jones präsentiert sich am Donnerstag vorbörslich etwas höher. Der NASDAQ Composite bewegt sich indes ebenfalls in der Gewinnzone.

An den US-Börsen zeichnen sich am Donnerstag zur Eröffnung kleine Kursgewinne ab. Nachdem sich die US-Notenbank am Mittwoch falkenhafter als erwartet gezeigt hat, signalisiert die Europäische Zentralbank (EZB) nunmehr eine eher taubenhafte Haltung. Daraufhin haben die europäischen Aktienmärkte ins Plus gedreht.

Die US-Notenbank hatte den Leitzins wie weithin erwartet um 25 Basispunkte erhöht, für den Rest des Jahres aber zwei weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Am Markt war bis dahin nur mit einem weiteren Zinsschritt gerechnet worden. In Reaktion darauf gaben die US-Börsen am Mittwoch etwas nach.

Die EZB hingegen hat die Zinsen erwartungsgemäss unverändert belassen und die Erwartungen an die erste Zinserhöhung weiter nach hinten verschoben. Die Zinsen würden bis mindestens Sommer 2019 auf dem aktuellen Niveau bleiben, hiess es in der Mitteilung der Notenbank. Zwar hat die EZB angekündigt, ihre Anleihekäufe ab Oktober auf dann 15 Milliarden Euro pro Monat bis Jahresende herunterzufahren, doch war dies so erwartet worden. "Die EZB kann einfach nicht mehr kaufen", sagt Ulrich Leuchtmann, Devisenanalyst bei der Commerzbank. Denn der Bestand an Bundesanleihen nähere sich der Obergrenze von 33 Prozent. "Taubenhaft ist vor allem der Ausblick", meint er. Bisher sei die erste Zinserhöhung zum Ende des zweiten Quartals 2019 erwartet worden. Nun werde der Markt den ersten Zinsschritt Richtung September 2019 verschieben.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones