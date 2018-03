Der ATX startete 0,2 Prozent fester bei 3.432,93 Zählern in den Tag und gewann zunächst weiter. Aktuell hält er sich in der Gewinnzone.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.419,00 und 3.455,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.435,00 Punkten aus.

Die Befürchtungen eines eskalierenden Handelsstreits der USA mit China laste weiter auf der Stimmung der Anleger, meinte ein Händler. Die Ernennung von Larry Kudlow zum neuen Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, der ins Lager der Protektionisten gezählt wird, gebe diesen Befürchtungen zusätzliche Nahrung. Unter Anlegern sei eine steigende Verkaufsbereitschaft auszumachen. Das Marktgeschehen dürfte somit weiterhin von Nervosität geprägt bleiben, so der Händler weiter. Auch am heutigen Donnerstag werden wieder Daten aus den USA veröffentlicht, beispielsweise die Erstanträge bei der Arbeitslosenhilfe, der Empire State Index oder die Im- und Exportpreise für den Monat Februar.

In der laufenden Berichtssaison legte heute die Post Ergebnisse vor. Die Österreichische Post steigerte 2017 Ergebnis und Umsatz und hält am positiven Ausblick für das heurige Jahr fest. Die Dividende soll zudem um 2,5 Prozent auf 2,05 Euro je Aktie steigen.

DAX in Grün

Der DAX konnte zu Beginn der heutigen Sitzung 0,38 Prozent auf 12.284,14 Punkte zulegen und bewegt sich weiterhin in der Gewinnzone. Aktuell zeigt er sich jedoch schwächer als noch am Morgen.

Nach dem leichten Kursplus zur Wochenmitte hat der deutsche Leitindex am Donnerstag zunächst weiter zugelegt. Die Anleger bleiben angesichts der von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelsspannungen und des großen Verfalls an den Terminbörsen am Freitag aber durchaus angespannt. Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibe nervös, kommentierte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Die Anleger fürchteten nun eine Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China und damit Belastungen für die Weltwirtschaft und die Unternehmensgewinne.

Im Blick stehen in Deutschland an diesem Donnerstag die Deutsche Lufthansa und der Chemiekonzern LANXESS mit Geschäftszahlen sowie der Rückversicherer Munich Re mit seinem Ausblick.

