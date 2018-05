Berichtssaison geht weiter: ATX legt deutlich zu -- DAX etwas leichter

Der ATX verzeichnet nach einem kaum bewegten Start nun deutliche Aufschläge.

Die Vorgaben aus Übersee zeigen sich verhalten. Zudem behalten die Investoren die politische Unsicherheit in Italien sowie die Spannungen im Nahen Osten im Blick. Datenseitig stehen Wachstumsdaten aus Deutschland und der Eurozone sowie der deutsche ZEW-Konjunkturindex auf der Agenda. In der deutschen Wirtschaft hat sich das Wachstum im ersten Quartal wegen einer Schwäche bei den Exporten und einem geringeren Staatskonsum überraschend halbiert. In den USA rückt am Nachmittag mit dem Empire-State-Index ebenfalls ein wichtiges Stimmungsbarometer in den Fokus.

In Wien legten die Raiffeisen Bank International (RBI) sowie Rosenbauer Zahlen vor.

DAX leichter

Der DAX eröffnete den Handel mit einem Abschlag von 0,23 Prozent bei 12.947,97 Punkten und tendiert weiterhin etwas schwächer.

Der DAX hat am Dienstag moderate Verluste erlitten. Damit knüpfte der deutsche Leitindex an seine jüngste Entwicklung an - bereits an den beiden vergangenen Handelstagen hatte er nach einem wochenlangen Höhenflug abgegeben. Der Dienstag steht ganz im Zeichen der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison. Allein aus dem DAX legten fünf Unternehmen ihre Quartalsberichte vor.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX / APA