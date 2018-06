Der ATX rutscht nach einem kaum bewegten Start in die Verlustzone.

Für Unterstützung hatte am Vortag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie ein daraufhin abgesackter Euro sorgen. Die EZB beließ ihre Leitzinsen wie erwartet auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Zudem betonte EZB-Chef Mario Draghi, dass das Niveau mindestens bis Mitte 2019 auf seinem historischen Niedrigstand bleiben wird.

Weiters stellte die Notenbank einen Fahrplan für das Ende des Anleihen-Kaufprogramms in Aussicht. So sollen ab Oktober die monatlichen Anleihenkäufe von 30 Milliarden auf 15 Milliarden Euro zurückgefahren werden. Zudem könnte das Programm Ende 2018 enden.

Am heutigen "Hexensabbat" könnte es an den Märkten größere Schwankungen in einzelnen Aktien oder sogar den Indizes zu sehen geben. An diesem Tag verfallen an den Derivatebörsen Terminkontrakte und Optionen auf Aktienindizes und einzelne Aktien. Am Nachmittag rücken dann eine Reihe an US-Konjunkturdaten ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

DAX etwas fester

Der deutsche Leitindex DAX 30 tendierte zur Startglocke 0,07 Prozent fester bei 13.115,85 Punkten und baut seinen Zuwachs im weiteren Verlauf etwas aus.

Nachdem der in Folge der EZB-Sitzung schwache Euro am Donnerstag den Treiber für die Aktienmärkte in Europa geliefert hat, steht am Freitag der große Verfalltermin an der Terminbörse im Fokus. Am Mittag verfallen die Optionen und Futures auf die Indizes, am Abend dann die Optionen auf die Einzelwerte. Leicht positiv wird an der Börse gewertet, dass das hochverschuldete Griechenland eine weitere Hilfszahlung in Höhe von einer Milliarde Euro erhalten hat. Die EU-Behörden belohnen damit die jüngsten Reformen Griechenlands. Nach einer ereignisreichen Woche richtet sich der Blick ab Montag wieder auf die wachsenden Handelsbarrieren, die vor allem von den USA initiiert werden. Wie am Morgen zu hören war, will US-Präsident Donald Trump die Handelszölle gegen China offenbar wie geplant umsetzen. Trump habe die Zölle auf chinesische Waren im Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar genehmigt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Peking hatte angekündigt, in einem solchen Fall seinerseits Zölle auf US-Waren in gleicher Höhe, etwa auf Sojabohnen und Flugzeuge, zu erheben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones