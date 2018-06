Die US-Indizes tendieren mit roten Vorzeichen

Die Wall Street wird am letzten Handelstag der Woche erneut von Sorgen um den Handelsstreit in die Verlustzone gedrängt.

Der Dow Jones eröffnete in der Verlustzone mit Abschlägen von 0,6 Prozent auf 25.035,60 Zählern und bewegt sich anschließend weiter ins Minus. Auch der NASDAQ Composite gab zum Handelsstart ab und bewegt sich anschließen weiter auf diesem Niveau.

Die jüngste Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China trüben die Stimmung an der Wall Street am Freitag. Nach Angaben informierter Personen hat US-Präsident Donald Trump bereits Zölle auf Importe aus China im Volumen von 50 Milliarden Dollar genehmigt. Weitere Massnahmen seien in Vorbereitung. Peking reagierte darauf, indem es seinerseits Zölle auf US-Waren in vergleichbarer Höhe ankündigte.

Außer dem Zollstreit dürfte das Interesse einigen US-Konjunkturdaten gelten. Der vor der Startglocke veröffentlichte Empire State Manufacturing Index für Juni stieg wider Erwarten, was den Markt aber nach der jüngsten Serie guter Konjunkturdaten nicht beeindruckt. Die Mai-Daten zur Industrieproduktion blieben zwar hinter den Erwartungen zurück, allerdings wurden die April-Daten nach oben revidiert. Unternehmensnachrichten sind kurz vor dem Wochenende rar.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones