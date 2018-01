Am Dienstag zeigen sich die Anleger am heimischen Markt mit Engagements weiterhin zurückhaltend.

Der österreichische Leitindex ATX verlor in den ersten Handelsminuten 0,28 Prozent auf 3.594,37 Punkte und bleibt auch weiterhin im Minus.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.588,00 und 3.629,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.622,00 Punkten aus.

Die Vorgaben aus Asien sind freundlich, die Börsen in Fernost können teils kräftige Gewinne verzeichnen. Aus den USA gibt es aufgrund des gestrigen Feiertags hingegen keine Impulse. Händler sprechen daher auch von einem vorsichtigen Handel, denn nach dem Feiertag an den US-Börsen beginnt nun erst richtig die Handelswoche. Daher dürften die Märkte bis zur Eröffnung in den USA am Nachmittag eher zurückhaltend agieren.

In den Mittelpunkt rücken am zweiten Handelstag der Woche vor allem Unternehmensergebnisse. Mit Schoeller-Bleckmann und FACC legten zwei in Wien notierte Unternehmen Zahlen vor. Während sich die Aktien der FACC mit einem klaren Plus an die Spitze des prime market setzt, reagierten Schoeller-Bleckmann kaum auf die vorgelegten Zahlen.

DAX: Leicht rückläufiger Euro stützt

Der DAX zeigte sich zum Handelsstart an der Frankfurter Börse bei 13.228,60 Punkten mit einem Plus von 0,21 Prozent und legt nun kräftig zu.

Der deutsche Markt folgt damit den positiven Vorgaben aus Asien. Stützend wirkte zudem der aktuell wieder etwas rückläufige Eurokurs. Der Kurs der Gemeinschaftswährung, der sich am frühen Morgen noch nahe an seinem Dreijahreshoch bei knapp unter 1,23 US-Dollar befunden hatte, bröckelte zuletzt ab. Das sorgte für eine Stimmungsaufhellung unter den Börsianern, denn eine starke Gemeinschaftswährung gilt als mögliche Belastung für die exportstarken deutschen Unternehmen. Da ihre Produkte so tendenziell teurer werden für Käufer außerhalb des Währungsraums.

Zudem werden die US-Börsen nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende aktuell freundlich erwartet. Es wird bereits darauf gesetzt, dass der Dow die Hürde von 26.000 Punkten nimmt.

Charttechnisch betrachtet hält die Richtungssuche im DAX weiter an. "Eine klare Tendenz, für welche Richtung sich der Markt entscheiden wird, gibt es nicht", sagte etwa Analyst Christian Schmidt von der Helaba. Der übergeordnete Aufwärtstrend habe jedoch noch immer Bestand, ergänzte er und erhielt Unterstützung von Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. "Der DAX hat zwar die Dynamik des Jahresanfangs verloren, scheint aber doch eher nach oben als nach unten zu wollen", sagte dieser.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires / dpa-AFX