An den größten Börsen in Asien zeigt sich im Freitagshandel keine einheitliche Richtung.

Mit den geopolitischen Entwicklungen erfahren die "sicheren Häfen" wieder Zulauf. Vor allem der Yen legt kräftig zu. Das sorgt für Abgaben in Japan, wo die Bären das Ruder übernommen haben. Der Nikkei 225 kann nicht an seine positive Entwicklung vom Vortag anknüpfen und notiert im späten Freitagshandel in Tokio schwächer. Wenig Bewegung zeigt sich unterdessen auf dem chinesischen Festland, der Shanghai Composite pendelt mit leicht negativen Tendenzen um die Nulllinie. Ebenfalls kaum verändert präsentiert sich der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng um seinen Vortagesschluss notiert.

Vor allem die wachsenden geopolitischen Unsicherheiten haben die Märkte weiter fest im Griff, heißt es von einem Beobachter. "Die zuletzt unklare Richtung der Märkte führt zu einer erhöhten Volatilität", so ein Analyst. "Andere Dinge als die Sorgen vor einem Handelskrieg und der Blick auf die US-Notenbank rufen derzeit nur sehr geringes Interesse bei den Investoren hervor", sagt Markt-Stratege Jingyi Pan von der IG Group.

Eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank in der kommenden Woche gilt als ausgemachte Sache. Im Fokus dürften daher Hinweise stehen, ob die Fed das Zinstempo in diesem Jahr erhöhen wird. Bislang gehen Ökonomen von drei Zinsanhebungen der US-Notenbank in diesem Jahr aus. Die Sorgen um eine flottere Gangart der Fed hatten sich zuletzt mit den leicht schwächer als erwartet ausgefallenen Stundenlöhne wieder etwas zerstreut. Deren deutlicher Anstieg im Januar hatte die Bedenken der Anleger befeuert und die Märkte kurzzeitig belastet.

finanzen.at / Dow Jones