Mit Gewinnen präsentierte sich der ATX zum Start. Nach einem grünen Auftakt bei 3.419,21 Punkten bleibt der Index im Verlauf in der Gewinnzone.

Konjunkturdaten am Vormittag dürften kaum Impulse gesetzt haben. So sank die Inflationsrate im Euroraum im Februar im Jahresabstand auf 1,1 Prozent - gegenüber 1,3 Prozent im Jänner. In Österreich kam die Inflationsrate im Februar wie schon im Jänner im Jahresvergleich auf 1,8 Prozent zu liegen.

Außerdem behält Österreichs Wirtschaft die hohe Dynamik bei und wächst heuer noch etwas stärker als bisher angenommen. Wifo und IHS gehen von 3,2 bzw. 2,8 Prozent Realwachstum aus. Für 2019 sehen die Institute dann 2,2 bzw. 1,9 Prozent BIP-Plus.

Im Verlauf dürften die Anleger mehr Beachtung dem vorläufigen Michigan Sentiment aus den USA schenken.

Auch das Ratingergebnis von Standard & Poor's (S&P) für Österreich rückt ins Blickfeld der Investoren. Die US-Ratingagentur hatte im vergangenen September Österreichs Rating AA+ bestätigt. Dies ist die zweitbeste Bonitätsnote, die S&P vergibt.

DAX mit Gewinnen

Am deutschen Aktienmarkt mussten sich die Anleger am Freitag in Geduld üben: Eine technische Panne hat den Börsenhandel in Frankfurt am Freitagmorgen lahmgelegt. Wegen Störungen des elektronischen Handelssystems Xetra verzögerte sich der Auftakt. Auch an der Terminbörse Eurex gab es Probleme. Gründe der Panne wurden zunächst nicht genannt.

Als der Handel schließlich startete, begrüßte der DAX den Freitagshandel mit einem Plus von 0,36 Prozent bei 12.345,56 Punkten und bleibt auch im weiteren Verlauf im Plus.

Am großen Verfallstag an der Börse, Hexensabbat genannt, laufen an der Termin- und Optionsbörse Eurex Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelwerte aus. Am Kassamarkt kann dies für größere Kursbewegungen sorgen. Denn Investoren versuchen oft, zum Verfall die Kurse kurzfristig in die für sie günstige Richtung zu bewegen.

Die Stimmung an den Börsen schwanke im Moment ohnehin schon schnell und stark, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. An einem Hexensabbat könne die Stimmung da noch schneller in die eine oder andere Richtung umschlagen.

finanzen.at / Dow Jones