Der US-Aktienmarkt kann am Freitag zulegen.

Die Wall Street präsentiert sich zum Wochenschluss etwas fester.

Der Dow Jones eröffnete den letzten Handelstag der Woche kaum verändert und arbeitet sich nun ins Plus vor. Auch der NASDAQ Composite liegt leicht im Plus.

Wegen zahlreicher politischer Unwägbarkeiten wollen Anleger derzeit keine Risiken eingehen und halten sich bei Aktien eher zurück, heißt es am Markt. Unterstützend wirken jedoch Konjunkturdaten, insbesondere hat die Industrieproduktion im Februar positiv überrascht.

Neben den jüngsten protektionistischen Entscheidungen der US-Regierung spitzt sich auch die Lage mit Russland zu. Nachdem Großbritannien Sanktionen wegen der Vergiftung eines früheren russischen Doppelagenten verhängt hat, kündigte auch Washington solche Schritte an. Hintergrund ist hier allerdings die mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf 2016.

Zudem dreht sich auch das Personalkarussell in Washington munter weiter. Nun will Trump einem Bericht zufolge auch seinen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster entlassen. Erst am Dienstag hatte Trump US-Außenminister Rex Tillerson entlassen.

finanzen.ch / dpa-AFX