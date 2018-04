Der Leitindex Dow Jones konnte zu Handelsbeginn 0,50 Prozent auf 24'483,15 Punkte zulegen und präsentiert sich weiterhin fest. Der NASDAQ Composite gewann indes zur Eröffnung 0,66 Prozent auf 7'153,87 Zähler und bewegt sich ebenfalls im weiteren Verlauf auf grünem Terrain.

Zum Wochenauftakt kann die Wall Street nach den Kursverlusten vom Freitag zulegen. Allerdings bleiben die Belastungsfaktoren weiter erhalten. Syrien-Krise, neue Sanktionen der USA gegen Russland und der weiter schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China dürften die Anleger weiter zur Vorsicht mahnen. Zwar kam es am Wochenende zu einem Militärschlag in Syrien, jedoch nur auf Ziele, die im Zusammenhang mit der Chemiewaffen-Produktion stehen. Zudem hat Russland nur verbal auf die Angriffe reagiert. Das sorgt für etwas Entspannung.

Daneben könnte die Berichtssaison neue Impulse liefern. Erneut dürfte dabei der Bankensektor im Fokus stehen, nachdem die Geschäftszahlen von JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo am Freitag die Investoren nur auf den ersten Blick überzeugen konnten. Mit der Bank of America gewährte eine weitere Bank Einblicke in die Bücher. Niedrigere Steuern, höhere Zinsen und ein deutliches Kreditwachstum im Zuge der boomenden US-Wirtschaft sorgten im ersten Quartal für einen Rekordgewinn. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen. Als letzte der grossen US-Banken werden am Dienstag Goldman Sachs und am Mittwoch Morgan Stanley ihre Berichte für das erste Quartal vorlegen.

Wenig Auswirkungen auf das Handelsgeschehen haben derweil die vorbörslich veröffentlichten US-Daten. Während der Empire State Manufacturing Index für den April deutlich unter der Erwartung blieb, legten die Einzelhandelsumsätze im März mit einem Plus von 0,6 Prozent doppelt so stark zu wie erwartet. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn werden noch die Lagerbestände aus dem Februar bekannt gegeben. Die Daten reihen sich ein in die Serie zuletzt eher gemischt ausgefallener Daten, die eine Verlangsamung der Weltwirtschaft andeuten. Die Stimmung wird unter anderem von der Furcht vor einem internationalen Handelskonflikt belastet.

finanzen.at / Dow Jones / dpa-AFX