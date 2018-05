ATX etwas schwächer -- DAX leicht im Plus

Zur Wochenmitte dominiert am heimischen Aktienmarkt die Unsicherheit.

Der ATX wies beim Börsenstart rote Vorzeichen aus und tendiert weiterhin unterhalb der Nulllinie.

Während der Rückzug des Euros auf 1,18 Dollar stützt, dürften die schwachen Vorgaben von der Wall Street und von Asien die Stimmung etwas gedämpft haben.

Konjunkturdaten lieferten keine Impulse. So betrug die Preissteigerung im April in Österreich 1,8 Prozent, nach 1,9 Prozent im März ist die Inflation also leicht zurückgegangen. Hauptverantwortlich dafür waren laut Statistik Austria billigere Flugtickets sowie ein schwächerer Preisauftrieb bei Zigaretten. Stärkster Preistreiber waren die Ausgaben für Wohnung, Wasser und Energie, auch Restaurants und Hotels wurden teurer.

Daneben stehen die Verbraucherpreise aus der Eurozone im Fokus. Bevor diese veröffentlicht werden, wurden schon die Zahlen für Deutschland verlautet. Trotz gestiegener Lebensmittelpreise bleibt die Inflation dort vergleichsweise niedrig.

DAX stbail

Der DAX zeigte sich bereits zum Start des offiziellen Handels moderat im Plus und bewegt sich aktuell weiter auf diesem Niveau.

Der erneute Angriff des DAX auf die 13.000-Punkte-Marke ist erst einmal gescheitert. Der deutsche Leitindex lugte am Mittwoch nur knapp über die viel beachtete Schwelle, bevor ihm der Schwung ausging. Er blieb allerdings auf Schlagdistanz. Einfach dürfte es für das Börsenbarometer aber nicht werden, die 13.000 Punkte nachhaltig zu überwinden: Der Unterstützung durch den schwachen Euro standen die wieder steigenden Renditen für US-Staatsanleihen sowie die verhaltenen Vorgaben der Börsen in Übersee gegenüber.

"Der Zinsanstieg wird mehr und mehr zum Risiko", warnte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Auch sollte das Thema Nordkorea nicht vorschnell abgehakt werden, und zudem warteten die Anleger auf mehr Klarheit bezüglich der Pläne der neuen italienischen Regierungskoalition. Noch reagierten die Märkte aber gelassen.

In der deutschen Bilanzsaison ist nach dem ereignisreichen Vortag die Luft erst einmal raus.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX / APA