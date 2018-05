Wall Street geht unentschlossen in den Handel

Am Mittwoch befinden sich die US-Börsen im frühen Handel auf Richtungssuche.

Der Dow Jones eröffnet marginal fester bei 24.722,32 Punkten. Der NASDAQ Composite beginnt den neuen Handelstag derweil ebenfalls kaum bewegt bei 7.356,22 Zählern.

Zum Start an den US-Börsen am Mittwoch zeichnet sich keine klare Tendenz ab. Beobachter sprechen von einer Richtungssuche nach den Verlusten am Vortag, denen allerdings auch acht Tage mit Gewinnen vorausgingen. Ausgelöst wurde der Rücksetzer vom starken Anstieg der US-Renditen, wiederum ausgelöst von starken Konjunkturdaten.

Für Verunsicherung sorgt daneben die Nordkorea-Thematik angesichts der Nachricht aus Pyongyang, wonach das Spitzentreffen im Juni zwischen Kim Jong Un und Präsident Donald Trump auf der Kippe stehen könnte. Gespräche mit Südkorea haben die Nordkoreaner bereits abgesagt aus Verärgerung über ein gemeinsames Militärmanöver des südlichen Nachbarn mit den USA. Bislang habe auf diese Entwicklung hin aber noch keine Flucht in sichere Häfen eingesetzt, sagt Marktanalyst Richard Perry von Hantec Markets.

Nicht eben positiv für US-Aktien wirkt der anhaltende Anstieg des Dollarkurses. Der Euro ist nun sogar unter 1,18 Dollar gerutscht, den niedrigsten Stand seit Dezember 2017. Allerdings setzen dem Euro auch "hausgemachte Faktoren" zu.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones