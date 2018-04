Der Leitindex Dow Jones konnte zu Handelsbeginn 0,44 Prozent auf 24.681,79 Punkte zulegen und bewegt sich auch im weiteren Verlauf deutlich auf grünem Terrain. Der NASDAQ Composite gewann indes zum Start 0,82 Prozent auf 7.215,12 Zähler und klettert anschließend weiter.

Gestützt von überzeugenden Quartalsberichten ist die Wall Street mit einem kräftigen Plus in den Handel am Dienstag gestartet. Dazu kommen positive Nachrichten aus China, wo die Wirtschaft im ersten Quartal stärker als erwartet gewachsen ist. Dies dämpft die Sorgen vor einer möglichen Abschwächung der Weltwirtschaft. Zudem hebt China für Autohersteller aus dem Ausland, die in China produzieren wollen, den Zwang zur Beteiligung an einheimischen Unternehmen auf. Damit kommt China den langjährigen Forderungen seiner wichtigsten Handelspartner USA und EU nach.

Die Syrien-Krise, die anhaltenden Spannungen mit Russland und der weiter schwelende Handelsstreit mit China treten erneut in den Hintergrund. Vor allem im Streit mit China hoffen die Investoren nach den jüngsten Signalen aus Peking zudem auf eine Verhandlungslösung.

Im Finanzsektor ging die Berichtsaison mit den Geschäftszahlen der Wall-Street-Bank Goldman Sachs weiter, die zum Jahresauftakt vom regen Handel an den Finanzmärkten profitierte. Die Investmentbank verdiente im ersten Quartal unterm Strich deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Geschäfte seien quer durch alle Sparten solide gelaufen, erklärte Bankchef Lloyd Blankfein.

Ende vergangener und Anfang dieser Woche haben bereits die meisten US-Banken Ergebnisse für das Auftaktquartal vorgelegt. Sie übertrafen dabei allesamt die Erwartungen der Analysten. Am Mittwoch wird Morgan Stanley die Berichtssaison der grossen US-Geldhäuser beschliessen.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones / APA