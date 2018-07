Der ATX begann den Handelstag 0,09 Prozent höher bei 3.294,39 Punkten. Nachdem er anschließend zunächst um den Vortagesschluss pendelte, zeigt er sich aktuell etwas stärker.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.260 und 3.330 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.308,00 Punkten aus.

Mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung an Europas Aktienmärkten rechnen Händler. Von dem Trump-Putin-Treffen habe es keine Signale für die Börsen gegeben.

Sorgen bereitet allerdings Netflix: Wie schon am Vortag befürchtet konnte der US-Streamingdienst diesmal nicht mit einem starken Kundenwachstum glänzen. Entsprechend brachen die Aktien nachbörslich um 14 Prozent ein. Dies könnte auch die übrigen populären "FANG-Aktien" belasten und damit einen Dominoeffekt auslösen, der über die Technologiewerte den gesamten US-Aktienmarkt unter Druck bringt. Mit einer fallenden US-Börse am Nachmittag dürfte es auch Europa nicht gelingen, in den grünen Bereich zu klettern. Mit Spannung wird daher im Tagesverlauf auf die Daten der skandinavischen SEB und Goldman Sachs geblickt.

Konjunkturell gesehen steht die neueste Einschätzung des Internationalen Währungsfonds im Mittelpunkt. Dieser hat vor einer Eintrübung der Weltkonjunktur aufgrund der politischen Unsicherheiten gewarnt. Das Wachstum in wichtigen Ländern wie dem vom Brexit verunsicherten Grossbritannien, Japan und auch bei einigen Mitgliedern der Eurozone habe sich verlangsamt. Und in den USA werde langfristig eine geringere Steigerung erwartet.

DAX zurückhaltend

Der DAX eröffnete 0,05 Prozent fester bei 12.566,97 Punkten. Im weiteren Verlauf präsentiert er sich verhalten.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind auch am Dienstag in Deckung geblieben. Der DAX notiert weiter unter dem Widerstandsbereich bei 12.600 Punkten. Marktbeobachter verwiesen am Morgen darauf, dass den Anlegern derzeit die richtige Idee fehlt, in welche Richtung es für die Märkte in nächster Zeit gehen wird. Schlechte Nachrichten wie etwa die Warnung des Internationalen Währungsfonds (IWF), dass sich die Lage der Weltwirtschaft wegen politischer Unsicherheiten leicht eintrübe, sorgten derzeit für Zurückhaltung unter den Anlegern.

Schlechte Stimmung kommt auch aus der laufenden Berichtssaison. Maue Quartalszahlen sorgten bei der Videoplattform Netflix im nachbörslichen US-Handel für einen Kurssturz. "Sollten mehrere Überraschungen dieser Art kommen, könnten die Börsianer schnell nervös werden", kommentiert dies Thomas Altmann von QC Partners.

