Aktienmärkte in Fernost mehrheitlich fester

Der Börsenoptimismus in den USA und Europa schwappt am Mittwoch auch nach Asien über.

Der Nikkei 225 legt aktuell (06:50 Uhr MESZ) 1,40 Prozent auf 22.153,46 Punkte zu, während der Shanghai Composite 0,37 Prozent auf 3.055,44 Zähler abgibt. Der Hang Seng weist einen kleinen Aufschlag von 0,28 Prozent auf 30.146,41 Punkte aus.

Es gibt einen frischen Impuls vor allem von der weiteren Entspannung in Korea. So hat das Weiße Haus Kontakte mit Nordkorea "auf höchster Ebene" bestätigt. Dies treibt die Kurse an vielen Börsen der Region. Auch die Stärke der Technologiewerte an der Wall Street setzt sich in Asien fort. Am Dienstag hatte der Sektor noch Schwäche gezeigt, weil die USA Lieferungen an den chinesischen Telekomausrüster ZTE untersagt hatten.

Hilfe für die japanischen Aktienkurse kommt vom schwächelnden Yen, der die Exportchance der japanischen Unternehmen befördert. Der Dollar ist wieder über 107 Yen zurückgekehrt. Auch die Sorgen rund um das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem japanischen Premier Shinzo Abe haben sich zerstreut. Trumps Aussagen zu Korea in Abes Anwesenheit habe die Ängste vermindert, dass Japan in dem anbrechenden Tauwetter außen vor bleibe, wie Bart Wakabayashi von State Street sagt.

finanzen.at / Dow Jones