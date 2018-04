Weitere Aufwärtsbewegung: ATX im Plus, DAX fällt zurück

Auch am Mittwoch übernehmen die Bullen das Ruder am heimischen Aktienmarkt.

Der ATX zeigt sich zum Handelsstart mit Zuschlägen und legt auch weiterhin zu.

Nach klar positive Überseevorgaben von der Wall Street und aus Tokio geht es europaweit mit den Aktienkursen nach oben. Die deutlicheren Zuwächse im Eröffnungshandel wurden aber rasch eingegrenzt.

Zwei Immobilientitel rückten mit einem Kaufangebot ins Blickfeld. Der US-Investor Starwood Capital Group will sich sowohl an der CA Immo als auch an der IMMOFINANZ beteiligen.

DAX kann 12.600-Punkte-Marke nicht nachhaltig überwinden

Der DAX bewegte sich zum Sitzungsbeginn auf positivem Terrain und übersprang zeitweise die 12.600-Punkte-Hürde. Im weiteren Verlauf rutscht das Börsenbarometer jedoch an den Vortagesschluss zurück.

Zwar wurde die Stimmung von den günstigen Vorlagen aus den USA und von verschiedenen asiatischen Märkten wie Südkorea gestützt, allerdings nicht nachhaltig. Belastend wirkt sich insbesondere der gekappte Margen-Ausblick des Schwergewichts Continental aus. Die Nachricht hatte Anleger wohl auf dem falschen Fuß erwischt: Die Papiere rutschen tief ins Minus und ziehen den deutschen Leitindex in Richtung Süden.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones / APA