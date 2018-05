Wall Street kaum bewegt

Der Dow Jones ging kaum bewegt bei 24.707,72 Punkten in den Freitagshandel und pendelt im weiteren Verlauf um den Vortagesschluss. Währenddessen verlor der NASDAQ Composite zum Start 0,25 Prozent auf 7.364,34 Zähler. Er bewegt sich aktuell weiterhin auf diesem Niveau.

Konfusion in Bezug auf den Handelskonflikt mit China hat am Freitag in New York die Aktienkurse ausgebremst. Etwas Hoffnung kam beim Handelsstreit nach einem Medienbericht auf, wonach China Kreisen zufolge dazu bereit ist, den USA bei der Reduzierung ihres chronischen Handelsdefizits zu helfen. Dann aber folgten Dementis aus Fernost. "Nach wie vor herrscht Ungewissheit darüber, wie die Handelsgespräche mit China weitergehen", sagte daraufhin Marktanalyst David Madden von CMC Markets. Da eine Lösung nicht in der Luft liege, dürften Investoren vorsichtig bleiben.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones