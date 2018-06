Der ATX ging nahezu unverändert bei 3.349,13 Punkten in den Montagshandel, muss anschließend aber abgeben.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.323,00 und 3.363,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.333,00 Punkten aus.

Auf die jüngste Euphorie an den Börsen könnte in dieser Woche Ernüchterung folgen. Der Handelskonflikt könnte wieder die Schlagzeilen und die Börsenkurse dominieren. Erste Auswirkungen waren bereits am Freitag zu spüren, nachdem die USA Zölle auf bestimmte Waren aus China verhängt hatten und Peking Gegenmaßnahmen vorlegte.

Konjunkturdaten mit größerer Marktrelevanz stehen indes nicht auf der Agenda.

DAX kämpft mit 13.000er Marke

Konjunktur- und unternehmensseitig ist es ruhig. Dafür bestimmt die Politik das Geschehen. So sorgt der internationale Handelskonflikt bei Börsianern für Ernüchterung. Erste Auswirkungen waren bereits Ende vergangener Woche zu spüren, nachdem die USA Zölle auf bestimmte Waren aus China verhängt hatten und Peking prompt Gegenmassnahmen vorlegte. Zudem sorgt hierzulande der zwischen CDU und CSU entbrannte Streit um die Flüchtlingspolitik für Unsicherheit um die Zukunft der Grossen Koalition und damit der Regierung der grössten Volkswirtschaft der EU.

Neben dem Handelskonflikt verfolgten die Anleger die Situation in Deutschland sehr genau, kommentierte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Zwar drohe der Asylstreit nicht zu einer Regierungskrise zu werden, aber grössere politische Unsicherheiten in Deutschland wären dennoch Gift für die Aktienmärkte.

