In Fernost standen die Börsenampeln am Freitag auf grün.

In Japan konnte der Leitindex Nikkei 225 leichte Gewinne einfahren. Zum Handelsschluss notierte er 0,19 Prozent fester bei 23.808,06 Punkten.

Grüne Vorzeichen wurden auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo der Shanghai Composite 0,38 Prozent im Plus mit 3.487,87 Zählern in den Feierabend ging. Auch in Hongkong prägten Gewinne das Bild: Der Hang Seng setzte seine Rekordfahrt weiter fort. Er ging bei 32.254,89 Indexpunkten 0,41 Prozent im grünen Bereich in das Wochenende.

Nach einem verhaltenen Start kam ein zumindest leicht positiver Impuls aus den USA. Dort hat das US-Repräsentantenhaus für eine Übergangslösung im Haushaltsstreit gestimmt. Um eine ab Mitternacht in den USA drohende Haushaltssperre zu verhindern, muss aber auch der Senat noch zustimmen. Die drohende Schließung von US-Behörden hatte zuletzt die Stimmung etwas belastet. Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar gut behauptet.

An Aktien führe derzeit kein Weg vorbei, kommentierte Stephen Innes, Handelsexperte von Oanda, die übergeordnet unverändert positive Stimmung. An der asiatischen Leitbörse in Tokio ging es um knapp 0,2 Prozent nach oben auf 23.808 Punkte. Nicht nur dort richteten sich die Blicke schon auf das am Montag beginnende Treffen der japanischen Notenbank. Zuletzt waren Spekulationen aufgekommen, dass diese allmählich ihren expansiven Kurs etwas verlangsamen könnte.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires