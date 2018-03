Der ATX startete im Minus in den Handel und beendete den Börsentag 0,26 Prozent fester bei 3.452,52 Punkten.

In einem negativen europäischen Umfeld konnte der heimische Leitindex seine Verluste weitgehend aufholen. Marktbeobachter berichteten allerdings von einem verhaltenen Geschäft zu Wochenbeginn und verwiesen auf die dünne Meldungslage.

Auch die heutigen Konjunkturdaten lieferten keine nennenswerten Impulse. In den Fokus rückt diese Woche die Zinssitzung der US-Fed. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank an diesem Mittwoch den nächsten Zinsschritt beschließen und den Leitzins in eine Spanne zwischen 1,50 und 1,75 Prozent anheben wird.

DAX beendet Handel im Minus

Der DAX eröffnete mit einem Abschlag den Handel und notierte zum Börsenschluss 1,39 Prozent in Rot bei 12.217,02 Punkten.

"Der Verfall hat tendenziell gestützt, das ist nun erst einmal Geschichte", sagte ein Marktteilnehmer. Nun traten wieder die Belastungsfaktoren wie der Handelsstreit in den Vordergrund. "Ohne Lösung sehen die Anleger die Risiken für die Unternehmensgewinne, und damit gibt es eine latente Verkaufsbereitschaft",so ein weiterer Marktbeobachter. Sollte das Thema allerdings vom Tisch kommen, gebe es die Chance einer durchgreifenden Erholung. Denn dann sollte das Vertrauen in die Gewinnschätzungen wieder wachsen.

finanzen.at / Dow Jones / APA