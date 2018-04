Am Donnerstag zeigen sich Anleger am heimischen Aktienmarkt verunsichert.

Der ATX pendelte zur Startglocke um den Vortagesschluss und verzeichnet inzwischen Gewinne.

DAX kaum bewegt

Der DAX kam zur Börseneröffnung kaum vom Fleck und tendiert weiterhin seitwärts.

Vor allem der DAX habe den Vortag zu einer Konsolidierung der 12.600er-Marke genutzt und könne nun nach oben ausbrechen. Auf der Agenda steht nun ein Test der 200-Tagelinie bei rund 12.670 Punkten. Kurstreiber sei dabei die Entspannung um geopolitische Risiken wie Syrien und Nordkorea, die Rally der Rohstoffwerte und ein starker Start in die Berichtssaison. Vor allem der langfristige Ausbruch des Ölpreises wird als positiver Indikator gesehen. Im Rahmen der US-Öllagerdaten wurde klar, dass die US-Produktion nicht mehr mit dem gleichen Tempo gesteigert werden konnte wie zuvor. Damit findet eine steigende Nachfrage nur noch in steigenden Preisen ihr Ventil, zumal die Produktion der OPEC-Staaten sinkt. Konjunkturell sei das ein sehr gutes Zeichen. "Bei einem hohen Auslastungsgrad der Weltwirtschaft steigt die Nachfrage nach Rohstoffen (...)", merkte ein Rohstoffexperte. Der Ausbruch an den Rohstoffmärkten zeigt sich dabei auf ganzer Breite, denn Kupfer legte auch 2,6 Prozent zu und unterstreicht damit die industrielle Nachfrage. Und zudem profitieren Aluminium und Nickel von Sanktionen gegen Russland.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones