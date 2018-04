Der Dow Jones muss zu Börsenstart 0,15 Prozent auf 24.711,30 Punkte abgeben und auch der NASDAQ Composite verliert 0,50 Prozent auf 7.258,61 Zähler.

Am New York Aktienmarkt scheint den Anlegern die Luft allmählich etwas auszugehen. Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed eine weiterhin robuste Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft gemeldet. Allerdings hätten Firmen zuletzt Sorgen über die angekündigten Strafzölle geäussert, hiess es im Konjunkturbericht der Fed.

Weiterhin gibt die Berichtssaison den Ton für den Aktienmarkt an. Zudem "spielt die Musik" derzeit nach Aussage von Teilnehmern vor allem an den Rohstoffmärkten, wo die Ölpreise ihren Anstieg fortsetzen. Dies wird als positives Zeichen für die Weltkonjunktur gewertet. Auch die meisten anderen Rohstoffe wie Nickel, Kupfer oder Platin legen zu.

Die jüngsten US-Konjunkturdaten bewegen den Handel bislang kaum. So lagen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 232.000 leicht über der Erwartung von 225.000. Die Erstanträge liegen damit jedoch bereits seit 163 Wochen unter der Marke von 300.000, die längste Periode seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1967. Der Philadelphia-Fed-Index legte im April entgegen der Erwartung auf plus 23,2 Punkte von plus 22,3 im März zu. Ökonomen hatten dagegen mit einem leichten Rückgang auf plus 20,1 gerechnet. Der Subindex für den Auftragseingang gab allerdings spürbar nach auf plus 18,4 von plus 35,7 Punkte. Eine halbe Stunde nach der Eröffnung wird dann noch der Index der Frühindikatoren für den März bekannt gegeben.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones / APA