Asiens Börsen tiefrot

Der Nikkei 225 aktuell (07:40 Uhr MESZ) 1,45 Prozent auf 22.348,28 Punkte abgeben muss. Währenddessen geht es auf dem chinesischen Festland noch weiter abwärts: Der Hang Seng verliert 2,35 Prozent auf 29.591,62 Zähler, während der Shanghai Composite 3,03 Prozent auf 2.930,31 Indexpunkte stürzt.

Die weitere Verschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China sorgt am Dienstag für deutliche Abgaben an den ostasiatischen Aktienmärkten. Vor allem an den Börsen in Schanghai und Hongkong geht es kräftig nach unten. Hier müssen die Indizes zudem die negative Entwicklung des Vortages nachholen, als es an den anderen Handelsplätzen schon nach unten gegangen war. US-Präsident Donald Trump plant nun weitere Strafzölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar. Trump hatte erst in der vergangenen Woche Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 50 Milliarden Dollar verhängt, woraufhin China Gegenmaßnahmen in gleichen Umfang ankündigte. Zu diesem Zeitpunkt drohte Trump bereits mit zusätzlichen Maßnahmen, sollte Peking Gegenzölle erheben.

"Der Markt war für die jüngsten Entwicklungen nicht recht vorbereitet", heißt es von einem Teilnehmer. Es drohe eine immer weitere Spirale der Eskalation. Auch mit der EU und den Nachbarn Kanada und Mexiko hat die USA das "Zoll-Roulette" eröffnet. Es drohen negative Auswirkungen auf die globale Konjunktur.

China hat die jüngsten angedrohten Strafzölle als "Erpressung" bezeichnet. Das Vorgehen von "extremem Druck und Erpressung" weiche von dem Konsens ab, den beide Seiten in mehreren Verhandlungsrunden erzielt hätten, hieß es vom chinesischen Handelsministerium. Sollten die USA die Pläne umsetzen, bleibe China keine Wahl, als entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires