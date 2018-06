Am Dienstag geht es am heimischen Aktienmarkt weiter abwärts.

Der ATX eröffnet leichter bei 3.308,38 Punkten und verliert anschließend weiter.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.265 und 3.320 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.276,00 Punkten aus.

Am Dienstag scheint es an den europäischen Aktienmärkten abermals nach unten zu gehen. Der sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die Börsen fest im Griff. US-Präsident Donald Trump hat China mit weiteren Strafzöllen auf Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar (172,3 Mrd Euro) gedroht. Daraufhin sind die asiatischen Börsen abgetaucht.

"Hier bekriegen sich die beiden Lokomotiven der Weltwirtschaft", schrieb Experte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Marktkommentar. Der Handelskonflikt könne die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen. Investoren verkauften risikoreiche Aktien und kauften sichere Staatsanleihen und krisenfeste Währungen.

Von konjunktureller Seite sollte heute die EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra in den Fokus rücken. Datenseitig bleibt es eher ruhig. Hier richtet sich das Interesse der Anleger dann am Nachmittag auf US-Bauzahlen.

DAX mit Abschlägen gestartet

Der deutsche Leitindex DAX 30 verliert zu Handelsbeginn 1,47 Prozent auf 12.647,07 Punkte.

Aus technischer Sicht ist die positive Stimmung der EZB-Rally im DAX verflogen, in den Blick könnte nun wieder der Unterstützungsbereich um 12.600 Punkte geraten, wie es am Markt heißt. Nachdem die 12.800er Unterstützung im DAX am Montag noch gehalten hatte, dürfte sie nun fallen. "Die Gefahr, dass der Handelskrieg auf das Wachstum drückt, wächst weiter", sagt ein Marktteilnehmer. Außerdem sei die Regierungskrise in Deutschland vermutlich nur aufgeschoben, aber nicht beendet.

