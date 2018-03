Der ATX ging kaum bewegt zum Montagsschluss in den Handel und tendiert weiterhin seitwärts.

Auch am Dienstag halten sich die Anleger vor der morgigen Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zurück. Eine Zinserhöhung gilt mittlerweile als fix am Markt, mehr Aufmerksamkeit wird daher den anschließenden Aussagen des neuen Fed-Chefs Jerome Powell zukommen.

Daneben bleibt der Handelsstreit mit den USA im Blick. Zuletzt kamen diesbezüglich leicht optimistische Signale aus Deutschland. Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier sieht nach ersten Gesprächen in Washington über die geplanten US-Strafzölle noch eine Chance, dass ein Kompromiss in dem Handelsstreit gefunden werden kann. Die Zölle sollen am Freitag in Kraft treten.

DAX auf Erholungskurs

Der DAX ging mit einem Aufschlag von 0,36 Prozent bei 12.261,19 Punkten in die Sitzung und notiert weiterhin im Plus.

Nach dem schwachen Wochenstart legt der DAX am Dienstag zunächst wieder etwas zu. Tags zuvor war er zwischenzeitlich wieder unter 12 200 Punkte zurückgefallen. "Die Börse bleibt eine nervöse Achterbahnfahrt", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von CC Partners. Die Aktienindizes seien aktuell trendlos - mit starken und schnellen Schwankungen nach oben und unten. Viele Anleger wollten sich vor dem Fed-Zinsentscheid diese Woche nicht in großem Stil positionieren.

finanzen.at / dpa-AFX / APA