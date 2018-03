An der Wall Street stehen am Dienstag zunächst alle Zeichen auf Erholung.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart etwas fester. Auch aktuell kann er zulegen. Der NASDAQ Composite pendelt derzeit um die Nulllinie.

"Es herrscht unverändert Vorsicht vor der Fed-Sitzung am Mittwoch", schrieb Mike van Dulken von Accendo Markets. Bei der US-Notenbank gehe es nicht so sehr um die als ausgemacht geltende Zinserhöhung , sondern um den Ausblick der Fed zu Konjunktur und Inflation. US-Präsident Donald Trump dürfte sich zudem weiterhin für Strafzölle stark machen, was den Handelskonflikt schüren würde.

Auch der fast siebenprozentige Kursverlust der Facebook-Aktie am Montag dürfte den Anlegern noch immer schwer im Magen liegen, hatte dieser Kursrutsch doch die gesamte Technologiebranche in Mitleidenschaft gezogen.

finanzen.at / dpa-AFX