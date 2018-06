ATX und DAX mit leichter Erholung

Der ATX eröffnete leicht im Plus, präsentiert sich anschließend aber unentschlossen.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch zur Eröffnung wieder etwas Boden gutgemacht. An den vorangegangenen Tagen hatte der Handelskonflikt zwischen den USA und China den ATX belastet. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.255,00 und 3.299,90 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.276,00 Punkten aus.

Der an Intensität zunehmende Handelsstreit, insbesondere zwischen den USA und China, setze den Aktienmärkten immer weiter zu, konstatiert Christian Schmidt von der Helaba-Bank. Auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, neue Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Mrd. Dollar (172 Mrd. Euro) zu verhängen, reagierte Chinas Regierung am Dienstag mit Ankündigung von Gegenmaßnahmen.

Konjunkturseitig stiegen in Deutschland die Erzeugerpreise im Mai stärker als erwartet. Sie kletterten um 2,7 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat. Analysten hatten im Mittel eine Rate von 2,5 Prozent prognostiziert. Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zu den Eigenheimverkäufen für Mai am Programm.

Am Nachmittag könnte zudem der Ölbericht des Energieministeriums in den USA für Bewegung beim Ölpreis sorgen. Dieser hatte in den vergangenen Wochen nachgegeben. Am Freitag findet in Wien die Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) statt. Russland und Saudi-Arabaien wollen die Fördermengen wieder anheben.

DAX mit vorsichtiger Erholung

Der deutsche Leitindex DAX 30 begann den Mittwochshandel 0,42 Prozent höher bei 12.731,66 Punkten. Er bewegt sich im weiteren Verlauf ebenfalls in der Gewinnzone.

Der DAX hat sich am Mittwoch von seinen zuletzt hohen Kursverlusten etwas erholt. Noch am vergangenen Freitag war das Barometer in der Spitze bis auf 13.170 Punkte gestiegen, in dieser Woche aber im Zuge des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China zeitweise unter die Marke von 12.600 Punkten gerutscht.

"Dass sich der Index dann aber wieder fangen konnte, gibt den Aktien-Bullen etwas Hoffnung", kommentierte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. "Dennoch dürfte es der Dax schwer haben, wieder Schwung für eine Rally in Richtung der 13.000er-Marke aufzunehmen."

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX / Dow Jones Newswires