Beruhigung am Markt: Wall Street vorbörslich etwas fester

Der Dow Jones tendiert vorbörslich etwas fester. Der NASDAQ Composite weist vor der Startglocke ebenfalls grüne Vorzeichen aus.

Nach den deutlichen Abgaben an der Wall Street am Vortag dürfte es zur Wochenmitte zu einer leichten Erholung kommen. Übergeordnet schwelt der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter, es hat aber keine neuen Drohungen gegeben. "Je länger der Streit andauert und je weiter wir diesen Weg gehen, desto größer sind die Chancen, dass es tatsächlich so bleibt", sagt Tim Courtney, Chief Investment Officer bei Exencial Wealth Advisors. Einige Analysten rechnen dagegen mit einer vorübergehenden Unterbrechung des Handelskonflikts, so dass sich die Risikobereitschaft wieder erhöhen könnte.

Der Future auf den S&P-500 indiziert eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt. Für "Abwechslung" vom Dauerthema Handelsstreit könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Vorbörslich steht die Leistungsbilanz für das erste Quartal auf der Agenda. Im Verlauf folgen noch der Verkauf bestehender Häuser und die wöchentlichen Öllagerdaten.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones