Der ATX dürfte den Tag im Plus einläuten.

DAX vorbörslich fester

Der DAX präsentiert sich vorbörslich ebenfalls mit grünen Vorzeichen.

Zur Eröffnung zeichnen sich festere Kurse an den Börsen ab. Stützend wirken festere Vorgaben aus den USA und weiter anziehende Rohstoffpreise. Der Ausverkauf im Technologiesektor hat sich an der Wall Street nicht mehr fortgesetzt, auch wenn die Facebook-Aktie wegen der missbräuchlichen Nutzung von Nutzerdaten weiter unter Druck stand. Im Handel stellt man sich auf ein zurückhaltendes Geschäft vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend ein. Es gilt als ausgemachte Sache, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte erhöhen wird. Viel wichtiger ist der zinspolitische Ausblick.

finanzen.at / Dow Jones