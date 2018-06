Am Donnerstag geht der heimische Aktienmarkt nach der Stabilisierung vom Vortag etwas fester in den Handel.

Der ATX eröffnet kaum bewegt bei 3.249,18 Punkten.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.210,00 und 3.275,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.266,00 Punkten aus.

Etwas Unterstützung könnte von den gestrigen Kursgewinnen an der US-Technologiebörse Nasdaq kommen, hieß es aus dem Handel. Die Vorgaben aus Asien fielen indessen gemischt aus.

Wie bereits in den vergangenen Handelstagen dürfte der Handelsstreit zwischen den USA und China im Fokus bleiben. Bei den heute Nachmittag anstehenden US-Datenveröffentlichungen dürften Anleger darauf achten, ob sich dieser negativ niederschlägt.

Aber auch zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) verschärft sich der Handelskonflikt weiter. Am gestrigen Mittwoch hatte die Europäische Union bekanntgegeben, dass die Vergeltungszölle gegen die USA ab Freitag in Kraft treten. Sie sind die Antwort der EU auf die Anfang des Monats verhängten US-Zölle auf Stahl und Aluminium aus Europa.

Eine ganze Reihe von Konjunkturdaten aus den USA rückt am Nachmittag in den Fokus. Investoren dürften vor allem darauf schauen, ob der Handelskonflikt mit China sich negativ niederschlägt, so vor allem bei einem Frühindikator der regionalen Notenbank von Philadelphia im Juni.

DAX startet grün

Der deutsche Leitindex DAX 30 beginnt den Handel wenig verändert bei 12.699,71 Zählern.

Leicht steigende Kurse zum Auftakt dürften am Donnerstag den deutschen Aktienhandel prägen. Wie schon am Vortag werden sich die Avancen nach oben wohl aber in Grenzen halten, zumal Daimler am Vorabend mit einer Gewinnwarnung Sand ins Getriebe gestreut hat - der Stuttgarter Autobauer senkte die Gewinnprognose für 2018 und begründete dies mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der Dieselaffäre.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires / dpa-AFX