An den US-Börsen sieht es nach einem positiven Wochenausklang aus.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete den letzten Handelstag der Woche mit einem Zuschlag von 0,6 Prozent auf 25.104,10 Punkten. Auch der NASDAQ Composite startete mit Gewinnen in den Tag.

Händler nennen als Grund für die gute Stimmung die wieder gesunkenen Anleiherenditen. Unter den Anlegern habe die Angst vor steigenden Zinsen etwas nachgelassen, heißt es. Die Zehnjahresrendite war schon am Donnerstag zurückgekommen und sinkt am Freitag um weitere 3 Basispunkte auf 2,90 Prozent.

Das Thema Zinsen bleibt nichtsdestotrotz aktuell. Am Freitag werden mehrere Vertreter der US-Notenbank auf einer Konferenz der University of Chicago sprechen. Überdies ist ein Auftritt des Präsidenten der Federal Reserve Bank of San Francisco, John Williams, in Los Angeles angekündigt. Die Aussagen der Notenbanker dürften sorgfältig auf etwaige Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve überprüft werden.

finanzen.at / Dow Jones