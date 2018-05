Der ATX eröffnete nahezu unverändert bei 3.514,37 Punkten, verliert anschließend aber weiter.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.481,00 und 3.519,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.494,00 Punkten aus.

Die Börsen in Europa dürften zur Wochenmitte einen kleinen Rücksetzer erleben. "Die Investoren werden auf dem erreichten Niveau etwas vorsichtiger", so ein Marktteilnehmer. Das zeigt sich unter anderem am anziehenden Yen. Vor allem die US-Politik, ob es nun um die Aussen- oder die Wirtschaftspolitik gehe, sorge für Verunsicherung. Die aktuelle Nachrichtenlage liefere keine Argumente, Geld an den Aktienmärkten zu investieren. Nach den zuletzt schärferen Tönen schliesst US-Präsident Donald Trump eine Verschiebung oder gar eine Absage seines Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nicht aus. Zudem will Trump die Stahl- und Aluminium-Importe aus der Europäischen Union um rund 10 Prozent verringern.

Impulse dürfte im heutigen Tagesverlauf vor allem die Berichtssaison liefern. So hat die Vienna Insurance Group (VIG) in der Früh mitgeteilt, den Konzerngewinn im ersten Quartal 2018 um 9,4 Prozent auf 75,5 Mio. Euro gesteigert zu haben. Der Ölfeldausrüster SBO hat wiederum erwartungsgemäß vom starken Marktumfeld in Nordamerika und der beginnenden Belebung der internationalen Märkte profitiert und sowohl beim Umsatz als auch beim Auftragseingang kräftig zugelegt. Erst nach Handelsschluss wird die CA Immo ihre Bücher öffnen. Das Immobilienunternehmen präsentiert ebenfalls seine Geschäftszahlen zum ersten Quartal.

DAX rutscht kräftig ab

Der DAX verlor zu Handelsbeginn 0,24 Prozent auf 13.138,83 Zähler. Anschließend rutscht er tiefer in die Verlustzone.

Nach einem freundlichen Vortagsergebnis fehlt dem DAX zur Wochenmitte zunächst der Antrieb. Eine umgeschlagene Stimmung im späten US-Handel drücke am Morgen etwas auf die Kurse, sagte Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets.

Im Fokus werden nun diverse Wirtschaftsdaten aus der Eurozone stehen, die Experte McCarthy leicht rückläufig erwartet. Nachdem die Berichtssaison mittlerweile so gut wie durch ist, rücken auf Unternehmensseite nun vermehrt Hauptversammlungen ins Blickfeld.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones / dpa-AFX