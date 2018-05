US-Börsen gehen nach Fed-Protokoll mit Gewinnen aus dem Handel

Am Mittwoch prägten grüne Vorzeichen das Bild an der Wall Street.

Der Dow Jones startete 0,3 Prozent leichter bei 24.757,71 Punkten und rutschte zunächst weiter ab. Nach der Veröffentlichung des Protokolls der letzten Notenbanksitzung, in der sich die Währungshüter für einen Zinsschritt im Juni ausgesprochen haben, reduzierte der Leitindex seine Verluste und schaffte es sogar in die Gewinnzone. Am Ende ging es um 0,20 Prozent auf 24.882,95 Punkte nach oben. Der NASDAQ Composite konnte zur Wochenmitte ebenfalls Gewinne einfahren, nachdem er zunächst mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 7.335,03 Zählern eröffnet hatte. Mit einem Plus von 0,64 Prozent auf 7.425,96 ging das Börsenbarometer in den Feierabend.

Einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Währungshüter im Juni steht offenbar nichts mehr im Wege. Die meisten Mitglieder halten eine baldige Anhebung für wahrscheinlich angemessen, wie aus dem Protokoll (Minutes) zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses (FOMC) vom 1. und 2. Mai hervorgeht.

Die Fed hatte Anfang Mai bei ihrem allmählichen geldpolitischen Straffungskurs eine Pause eingelegt und den Leitzins unverändert innerhalb einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent gelassen. Für die kommende Sitzung Mitte Juni dagegen wird an den Finanzmärkten inzwischen fest mit einer Zinserhöhung gerechnet.

Unterschiedliche Meinungen habe es jedoch zu der Frage gegeben, wie viele Zinserhöhungen in Zukunft angemessen seien, hiess es weiter in dem Protokoll. Ein moderater Anstieg der Inflation über die angepeilten zwei Prozent hinaus könne unterdessen sogar hilfreich sein. Steigende Zinsen signalisieren einerseits positive Konjunkturerwartungen, schmälern andererseits aber die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie etwa Staatsanleihen.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones