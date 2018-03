ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende

Der ATX ging mit Abschlägen von 0,8 Prozent auf 3.410,05 Punkten aus dem letzten Handelstag der Woche.

Die Furcht vor einem Handelskrieg setzte auch am Freitag den europäischen Börsen erheblich zu. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag ein Memorandum unterzeichnet und Zölle auf chinesische Importe von bis zu 60 Milliarden Dollar angekündigt. Die chinesische Regierung konterte, indem sie Gegenmaßnahmen auf US-Importe im Wert von 3 Milliarden Dollar in Aussicht stellte. Betroffen sind vor allem landwirtschaftliche Produkte. Die Zölle auf Stahl- und Aluminium-Produkte treten bereits am Freitag in Kraft. Dass die Europäer davon erst einmal ausgenommen sind, ist nur ein schwacher Trost.

DAX fiel am Freitag kräftig

Der DAX musste bis Handelsschluss 1,77 Prozent auf 11.886,31 Punkte abgeben und konnte damit auch die Marke von 11.900 Zählern nicht mehr halten.

"Steigende Leitzinsen und Ängste um den Welthandel sind für die Börsen eine gefährliche Mischung", sagte ein Marktteilnehmer. Besonders der DAX als "Export-Index" sei negativ betroffen. Die Commerzbank warnte davor, dass Fehlkalkulationen auf beiden Seiten zu einer Eskalation führen könnten. Deutschland werde sich aus einem Konflikt kaum heraushalten können - dieser stelle das Land vor eine unangenehme Wahl, schließlich seien beide Länder äußerst wichtige Märkte für Deutschland.

finanzen.at / Dow Jones / APA