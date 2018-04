Der ATX ging kaum verändert in den Handelstag und bewegte sich zunächst wenig. Bis zum Sitzungsende legte er jedoch 0,70 Prozent auf 3.519,36 Punkte zu.

In Wien knüpfte der ATX an seine jüngste Gewinnserie an, wenn auch die Kurszuwächse eher moderat ausfielen. Der heimische Leitindex hatte am Vortag den fünften Handelstag in Folge zugelegt.

Unterstützung kam vor allem von den deutlichen Kursgewinnen der OMV-Aktie, die den ATX anführten. Der Brent-Ölpreis war in der Früh zeitweise auf den höchsten Stand seit November 2014 gestiegen. Als Grund für die Preisaufschläge nannten Marktteilnehmer den sich verschärfenden Konflikt im Jemen.

DAX fällt erneut zurück

Der DAX tendierte nach einem freundlichen Start zunächst in der Gewinnzone. Jedoch fiel der deutsche Leitindex kurz nach Handelsstart an der Wall Street ins Minus ab. Zum Handelsende wies er einen Abschlag von 0,17 Prozent auf 12.550,82 Punkte aus.

Die Käufer hielten sich vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag zurück, weil da der Ausstieg aus den Anleihenkäufen thematisiert werden könnte. Und außerdem trübten sich die Konjunkturdaten weiter ein, so ist der ifo-Geschäftsklimaindex zum dritten Mal hintereinander gefallen.

Auch aus technischer Sicht sahen Marktteilnehmer Gründe für Gewinnmitnahmen. Mit 12.647 Punkten markierte der DAX zwar am Vormittag den höchsten Stand seit Anfang Februar, die aus charttechnischer Sicht wichtige 200-Tagelinie bei 12.661 Punkten hat er aber nicht erreicht.

