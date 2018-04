Der ATX begann den Tag nahezu unverändert bei 3.519,51 Punkten, bewegt sich aber bereits kurz nach Börsenstart auf rotem Terrain.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.471,00 und 3.522,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.481,00 Punkten aus.

Nach dem Kursrutsch an den US-Börsen vom Vortag geht es auch an den Aktienmärkten in Europa abwärts. Belastend hatte der anhaltende Zinsanstieg am Anleihemarkt gesorgt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen war am Vortag erstmals seit Anfang 2014 auf 3 Prozent gestiegen. Höhere Anleihezinsen machen die festverzinslichen Wertpapiere gegenüber Aktien attraktiver.

In Wien dürfte die Berichtssaison der Unternehmen Impulse liefern. So hat die Telekom Austria im ersten Quartal 2018 deutlich weniger verdient als noch vor einem Jahr. Daneben meldete die Wienerberger einen Anstieg beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 30 Prozent auf 60 Mio. Euro. Das Konzern-EBITDA lag aber wegen anstehender Restrukturierungsschritte leicht unter dem Vorjahreswert.

DAX in der Verlustzone

Der DAX verlor zum Handelsbeginn 0,75 Prozent auf 12.456,82 Zähler und präsentiert sich auch im weiteren Verlauf schwächer.

Schwache Überseebörsen ziehen zur Wochenmitte auch den deutschen Aktienmarkt nach unten. Steigende Renditen in den USA drücken zunehmend auf die Aktienkurse. "Vor dem Hintergrund höherer Anleihe-Renditen müssten die Bewertungen am Aktienmarkt jetzt neu hinterfragt werden", sagte Portfolio-Manger Thomas Altmann von QC Partners. Aktien seien nicht gerade billig bewertet und nun anfällig für eine Korrektur.

In Deutschland nimmt die Berichtssaison indes ebenfalls an Fahrt auf. Auf der Agenda stehen heute unter anderem die Geschäftszahlen des Industriegasekonzerns Linde.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones / dpa-AFX