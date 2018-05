Der ATX gewann zu Handelsbeginn 0,12 Prozent auf 3.438,27 Zähler, pendelt im weiteren Verlauf aber um den Vortagesschluss.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.400,00 und 3.500,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.453,00 Punkten aus.

Der heimische Aktienmarkt setzt am Freitag zu einer Erholungsbewegung nach dem bisher realtiv schwachen Wochenverlauf an. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv, während aus Asien gemischte Signale kommen. Während die Börse in Tokio etwas zulegt, büssen die Handelsplätze in China, Hongkong und Südkorea alle an Terrain ein.

Die Unsicherheit an den Börsen sei dennoch zurück, meint ein Marktteilnehmer.

Bei den Einzelwerten rücken Semperit in den Fokus. Der Kautschukverarbeiter hat sich im ersten Quartal 2018 im operativen Geschäft verbessert, unterm Strich aber mehr Verlust eingefahren als im Vorjahresquartal.

DAX im Plus

Der DAX eröffnete den Freitagshandel 0,48 Prozent fester bei 12.917,15 Punkten und bewegt sich auch anschließend auf diesem Niveau.

Der DAX dürfte sich am Freitag ein Stück weit von seinen Vortagsverlusten erholen. Er würde damit sein bisheriges Wochenminus von 1,70 Prozent etwas reduzieren, bleibt aber auf Kurs für die erste Verlustwoche seit März.

Die Themen bleiben derweil dieselben: Geopolitik und Handelskonflikte. Der von US-Präsident abgesagte Nordkorea-Gipfel und seine Prüfung von Einfuhrzöllen für Automobile hatten die Märkte schon am Vortag belastet. Außerdem wird gespannt nach Italien geblickt, wo die designierte neue Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischer Lega im Blick der Anleger bleibt.

Wirtschaftlich steht zu Wochenschluss vor allem der ifo-Index für Mai im Blickfeld. Laut Marktbeobachter Michael Hewson gibt es derzeit einige Bedenken, dass ein konjunkturell schwächeres erstes Quartal in das zweite Jahresviertel übergehen könnte. "Der ifo könnte diese Bedenken entweder lindern oder verstärken", so der Experte.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones / dpa-AFX