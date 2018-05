Der Dow Jones verliert zu Börsenstart 0,12 Prozent auf 24.781,29 Punkte. Währenddessen muss auch der NASDAQ Composite marginale 0,03 Prozent auf 7.422,20 Zähler abgeben.

Der "Korea-Schreck" mit der Absage des Gipfeltreffens mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un durch US-Präsident Donald Trump scheint an der Wall Street halbwegs verdaut. Bereits am Vortag ist erkennbar gewesen, dass Anleger nur im ersten Moment die Luft anhielten - zumal das nordkoreanische Regime am Willen zu einem Gipfeltreffen festhielt -, sich dann aber schnell wieder anderen Themen widmeten. Die Aufmerksamkeit gilt am Freitag der US-Konjunktur und da sieht es beim Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter nicht so rosig aus. Die Bestellungen fielen im April gegenüber dem Vormonat deutlicher als befürchtet. Im Verlauf steht die Revision der Verbraucherstimmung an. Darüber hinaus äussern sich auch mehrere Vertreter der Federal Reserve - so auch US-Notenbankgouverneur Jerome Powell.

Der Aktienterminmarkt legt einen etwas leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt nahe. Händler erwarten kein signifikantes Anspringen der Kauflaune, denn mit dem Feiertag am Montag wartet ein langes Wochenende auf die Anleger. Angesichts der zahlreichen Krisenherde - allen voran die protektionistische Politik von US-Präsident Trump und die stockenden Handelsgespräche mit China - dürfte die Neigung, mit zuviel Risiko in den Büchern ins lange Wochenende zu gehen, nicht sehr ausgeprägt sein, heisst es.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones