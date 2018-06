Asiens Börsen rot

Während sich der Shanghai Composite aktuell (07:30 Uhr MESZ) mit 0,14 Prozent bei 2.885,69 Punkten knapp auf rotem Terrain bewegt, präsentiert sich der Nikkei 225 in Japan ebenfalls schwächer - er verliert 0,62 Prozent auf 22.377,63 Zähler. In Hongkong dominieren ebenfalls die Bären - der Hang Seng gibt 0,70 Prozent auf 29.133,77 Indexpunkte ab.

Überwiegend mit leichten Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zu Wochenbeginn. Der Handel sei angesichts der schwelenden Handelskonflikte weiter von einer erhöhten Zurückhaltung geprägt, heißt es von einem Teilnehmer. Als Antwort auf die seit Freitag geltenden von der EU verhängten Gegenzölle auf US-Importe hatte US-Präsident Donald Trump erneut mit Einfuhrzöllen auf EU-Fahrzeuge gedroht und nannte diesmal einen Wert von 20 Prozent. Allerdings regt sich in den USA Widerstand gegen die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump, unter anderem von den Landwirten. Hintergrund ist, dass China ab dem 6. Juli Zölle auf Sojabohnen und weitere landwirtschaftliche Produkte aus den USA erheben will. Sojabohnen sind für die USA das wichtigste landwirtschaftliche Exportgut.

Am Wochenende hat die chinesische Notenbank den Mindestreservesatz für die Geldhäuser um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Damit soll die Kreditvergabe angekurbelt werden. Nach Meinung von Beobachtern versucht die chinesische Regierung damit ihr Wachstum zu stützen und die Finanzmärkte zu stabilisieren. Zudem rüstet sich das Land für den Handelsstreit mit den USA. Der Schritt komme allerdings nicht unerwartet, heißt es von einem Marktteilnehmer. Auch hatten einige Beobachter einen deutlicheren Schritt der People's Bank of China erwartet.

Redaktion finanzen.at