Wall Street schwächer

Der Dow Jones startete um 0,48 Prozent bei 24.463,73 Zähler leichter in die Handelswoche. Auch der NASDAQ Composite startete mit deutlichen Verlusten von 0,8 Prozent bei 7.631,12 Indexpunkten. Im Handelsverlauf büßen die US-Börsen weiterhin Verluste ein.

Für erneute Schwankungen an den US-Aktienmärkten sorgt die jüngste Entwicklung im Handelskonflikt.

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um Strafzölle am Sonntag nachgelegt. Via Twitter forderte er die Handelspartner der USA auf, ihre "Handelsbarrieren und Zölle aufzuheben", ansonsten würden die USA weitere Gegenmaßnahmen ergreifen. Der Tweet dürfte sich gegen die EU gerichtet haben, die seit Freitag Einfuhrzölle auf US-Güter im Wert von 3,2 Milliarden Dollar erhebt. Trump droht nun mit Einfuhrzöllen von 20 Prozent auf europäische Autos.

Auch China ist erneut in die Schusslinie geraten. Es wird erwartet, dass der US-Präsident bis Ende der Woche ankündigen wird, chinesische Investitionen in US-Technologieunternehmen zu beschränken. Auch dürften Technologie-Lieferungen aus den USA nach China eingeschränkt werden. Der US-Präsident hat China schon mit weiteren Strafzöllen gedroht, falls das Land in Reaktion auf die schon beschlossenen US-Strafzölle seinerseits höhere Zölle einführt.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires