Am Montag überwiegt an der Wall Street die Kauflust.

Die gute Laune der Wall Street geht am Montag in eine weitere Runde.

Der Dow Jones notierte zur Börseneröffnung deutlich im Plus und legt weiterhin zu. Auch der NASDAQ Composite verbucht Aufschläge.

Die jüngste Rally am Aktienmarkt ist eng gekoppelt mit der Entwicklung am Rentenmarkt. Denn zuletzt sind steigende Renditen stets als Zeichen zunehmender Zinserwartungen interpretiert worden, die den Aktienmarkt belastet hatten. "Höhere Inflations- und Zinserwartungen wurden für den scharfen Ausverkauf verantwortlich gemacht, nachdem die Notenbanken einige weitere falkenhaftere Kommentare abgegeben und sich die Konjunkturdaten verbessert hatten", ruft Marktstratege Craig Erlam von Oanda mit Blick auf die Lage Anfang Februar in Erinnerung. Am Rentenmarkt gehen die Renditen aktuell leicht zurück und liefern insofern kein Störfeuer für den US-Aktienmarkt. .

finanzen.at / Dow Jones