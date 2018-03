Der ATX hat den Handel am Montag mit freundlicher Tendenz aufgenommen, zeigt sich anschließend aber zurückhaltend.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.385,00 und 3.445,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.427,00 Punkten aus.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich zum Wochenauftakt überwiegend im grünen Bereich. Doch die Verunsicherung unter den Anlegern ist weiterhin hoch, abzulesen an den teils kräftigen Kursschwankungen der vergangenen Tage. Unverändert belastet die anhaltende Angst vor einem neuen Handelskrieg. Dazu kommen weitere Themen wie Zins- und Inflationsanstieg. Auch die Abschwächung der Wirtschaftsindikatoren belaste.

Leicht negativ wird an den Börsen zudem die Ernennung des Hardliners John Bolton als Nationaler Sicherheitsberater in den USA gewertet. Das damit stark gestiegene geopolitische Eskalationsrisiko sei noch überhaupt nicht von den Märkten richtig berücksichtigt worden, heisst es.

Leicht positiv wird dagegen das moderate Vorgehen Chinas auf die angekündigten US-Handelsbeschränkungen gewertet. Entsprechend fiel das Minus der Asien-Börsen auch nur moderat aus. Zudem wurde auch Südkorea nach der EU von Strafzöllen ausgenommen, was auf eine Deeskalation hindeutet. Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers, merkt dazu an, dass Trump zwar ein politisches Risiko für die Finanzmärkte bleibe, "Hoffnung macht aber, dass er seinen Erfolg bisher auch an der Wall Street gemessen hat".

Unternehmens- und konjunkturseitig dürfte es zum Wochenauftakt hingegen eher ruhig bleiben. In Europa stehen keine wichtigen Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Auch von den heutigen US-Daten werden keine stärkeren Impulse erwartet.

DAX stabil

Der DAX eröffnete 0,28 Prozent im Plus bei 11.916,64 Punkten und kann sich auch aktuell in der Gewinnzone halten.

Zum Start in die verkürzte Karwoche haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht weit aus der Deckung gewagt. Die Analysten vom Börsenmagazin Index Radar nannten die Stabilisierung "bestenfalls eine Pause im Abwärtstrend". Der deutsche Leitindex habe auch nach dem jüngsten Einbruch noch immer Potenzial nach unten und dürfte voraussichtlich noch bis auf 11'400 Punkte nachgeben. Der Handelskrieg zwischen den USA und China schwebt weiter wie ein Damoklesschwert über den Märkten. Am Freitag hatte der DAX aus Furcht vor den Folgen eines weltweiten Handelskonflikts die Talfahrt beschleunigt und war zeitweise auf den tiefsten Stand seit Februar 2017 gefallen. In der vergangenen Woche betrug der Verlust gut 4 Prozent.

Die verkürzte Börsenwoche dürfte von geringen Handelsumsätzen und einem Mangel an kursbewegenden Nachrichten geprägt sein.

