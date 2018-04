Asiens Börsen uneinheitlich

Datum Unternehmen/Event

26.04.18 2G Energy AG / Quartalszahlen

26.04.18 4SC AG / Quartalszahlen

26.04.18 A V Homes Inc / Quartalszahlen

26.04.18 ABAXIS / Quartalszahlen

26.04.18 AbbVie Inc / Quartalszahlen

26.04.18 ABG Sundal Collier ASAShs / Hauptversammlung

26.04.18 ABG Sundal Collier ASAShs / Quartalszahlen

26.04.18 Ablynx NV / Hauptversammlung

26.04.18 Accelya Kale Solutions Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Active Biotech ABShs / Quartalszahlen

26.04.18 Adaro Energy / Quartalszahlen

26.04.18 Aditya Birla Money Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Admiral Group PLC / Hauptversammlung

26.04.18 Aedes SPA post raggruppamento / Hauptversammlung

26.04.18 AEM Holdings Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Affinion Group Holdings Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Agenus Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Agrogeneration / Quartalszahlen

26.04.18 Aica Kogyo Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 AICHI CORP / Quartalszahlen

26.04.18 Aimia Inc / Quartalszahlen

26.04.18 AIMS AMP Capital Industrial REIT Real Estate Investment Trust / Quartalszahlen

26.04.18 Air Partner PLC Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Aisan Industry Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 AIXTRON SE / Quartalszahlen

26.04.18 Aksigorta ASShs / Quartalszahlen

26.04.18 Alder BioPharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Alkermes PLC / Quartalszahlen

26.04.18 Allegiance Bancshares Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Allegion PLC / Quartalszahlen

26.04.18 Alliance Creative Group Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Alliance Trust plc / Hauptversammlung

26.04.18 AllianceBernstein Holding LPPartnership Units / Quartalszahlen

26.04.18 Alligator Bioscience AB / Quartalszahlen

26.04.18 ALPS LOGISTICS CO LTD / Quartalszahlen

26.04.18 AltaGas Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Altisource Portfolio Solutions SA / Quartalszahlen

26.04.18 Amadeus FiRe AG / Quartalszahlen

26.04.18 American Airlines Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Anixter International Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Anritsu Corporation / Quartalszahlen

26.04.18 APRIL / Hauptversammlung

26.04.18 Aptiv PLC / Hauptversammlung

26.04.18 Aqualis Offshore Holding ASA / Quartalszahlen

26.04.18 Aquantia Corp Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Arch Coal Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Arendals Fossekompani ASA / Hauptversammlung

26.04.18 Atea ASA / Quartalszahlen

26.04.18 athenahealth IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Atlantic Capital Bancshares Inc / Quartalszahlen

26.04.18 ATOM LIVIN TECH Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 ATOSS Software AG / Hauptversammlung

26.04.18 AtriCure Inc / Quartalszahlen

26.04.18 AU Small Finance Bank Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Aurea / Quartalszahlen

26.04.18 AURES Technologies SA / Quartalszahlen

26.04.18 Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates / Quartalszahlen

26.04.18 AVIC International Holdings Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Avocet Mining PLC / Quartalszahlen

26.04.18 AXELL CORP / Quartalszahlen

26.04.18 Axion Ventures Inc Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Axis Bank Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SPA BIM / Hauptversammlung

26.04.18 Banco Bradesco SA BRADPfd Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Banque Cantonale du Jura SA / Hauptversammlung

26.04.18 Banque Cantonale du Jura SA / Hauptversammlung

26.04.18 Bar Harbor Bankshares / Quartalszahlen

26.04.18 Becle SA de CV Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Beijer Electronics AB / Quartalszahlen

26.04.18 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Biocon Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Biotage ABShs / Quartalszahlen

26.04.18 Birdstep Technology ASshs / Hauptversammlung

26.04.18 Bnccorp IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Byline Bancorp Inc Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 CalAmp CorpShs / Quartalszahlen

26.04.18 Cambridge Industrial Trust / Quartalszahlen

26.04.18 Can Fin Homes Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 CapitaRetail China Trust / Quartalszahlen

26.04.18 CapStar Financial Holdings Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Catena AB / Quartalszahlen

26.04.18 CAWACHI LTD / Quartalszahlen

26.04.18 CBIZ IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 CDK Global Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Celsia SA ESP / Quartalszahlen

26.04.18 Cembre SPA / Hauptversammlung

26.04.18 Central Japan Railway CoShs / Quartalszahlen

26.04.18 Century21 Real Estate of Japan Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 CEPS PLC / Quartalszahlen

26.04.18 CGG / Hauptversammlung

26.04.18 Chegg Inc / Quartalszahlen

26.04.18 CHEIL Worldwide Inc / Quartalszahlen

26.04.18 China Merchants Energy Shipping Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Chuo Spring Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 CIA HERING SA / Quartalszahlen

26.04.18 Clearfield Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Cobham PLCShs / Hauptversammlung

26.04.18 Cofina SGPS SA / Hauptversammlung

26.04.18 Coil NV / Quartalszahlen

26.04.18 Colonia Real Estate AG / Quartalszahlen

26.04.18 Columbia Property Trust Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Comet Holding AG / Hauptversammlung

26.04.18 Comfort Systems USA IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 ComfortDelGro Corporation Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Community Bankers Trust Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Companhia Brasileira de Distribuicao Pfd Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Componenta Oyj / Quartalszahlen

26.04.18 Computer Institute of Japan Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Comstock Mining Inc Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Context Vision AB / Quartalszahlen

26.04.18 Coor Service Management Holding AB / Quartalszahlen

26.04.18 CoreSite Realty Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV / Quartalszahlen

26.04.18 Cosan Logistica SA / Hauptversammlung

26.04.18 Costamare Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Covanta Holding CorpShs / Quartalszahlen

26.04.18 Covestro AG / Quartalszahlen

26.04.18 Covestro AG / Hauptversammlung

26.04.18 CRH plc / Hauptversammlung

26.04.18 curasan AG / Quartalszahlen

26.04.18 CURO Group Holdings Corp Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 CVR Energy Inc / Quartalszahlen

26.04.18 CVR Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

26.04.18 CVR Refining LP Partnership Units / Quartalszahlen

26.04.18 CyberAgent IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Cyrela Commercial Properties SA Empreendimentos e Participacoes / Quartalszahlen

26.04.18 Daelim Industrial Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 DAIBEA CO LTD / Quartalszahlen

26.04.18 Daihatsu Diesel Mfg Co LtdShs / Quartalszahlen

26.04.18 Daiko Clearing Services Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Dana Holding Corp / Hauptversammlung

26.04.18 Declout Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Delivery Hero / Quartalszahlen

26.04.18 Detour Gold CorporationShs / Quartalszahlen

26.04.18 Deutsche Bank AG / Quartalszahlen

26.04.18 Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria / Quartalszahlen

26.04.18 Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Certificados Bursatiles Fi / Quartalszahlen

26.04.18 DEUTZ AG / Hauptversammlung

26.04.18 Development Securities PLC / Quartalszahlen

26.04.18 DeVry Education Group Inc Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Dexerials Corp / Quartalszahlen

26.04.18 DIC India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

26.04.18 Diebold Nixdorf AG / Quartalszahlen

26.04.18 Discover Financial Services / Quartalszahlen

26.04.18 DMC Global Inc Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 DMG MORI / Quartalszahlen

26.04.18 Doosan Heavy Industries and Construction Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Doosan Infracore Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Edison International / Hauptversammlung

26.04.18 EHealth IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Elektrobit Group Oyj / Quartalszahlen

26.04.18 Elematec Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Elementis plc / Hauptversammlung

26.04.18 Elementis plc / Hauptversammlung

26.04.18 Enova International Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Enzymatica AB / Quartalszahlen

26.04.18 EPC Industrie Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

26.04.18 EQT Corp / Quartalszahlen

26.04.18 EQT GP Holdings LP Partnership Units / Quartalszahlen

26.04.18 EQT Midstream Partners LP Patnership Interest / Quartalszahlen

26.04.18 Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim SirketiShs / Quartalszahlen

26.04.18 Ernst Russ AG / Quartalszahlen

26.04.18 Essel Propack Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

26.04.18 ESTIC CORP / Quartalszahlen

26.04.18 Exedy Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Ez Tec Empreendimentos Participacoes SA / Hauptversammlung

26.04.18 FANCL CORP / Quartalszahlen

26.04.18 FANUC CORPORATION / Quartalszahlen

26.04.18 Far East Hospitality Trust Stapled Security / Quartalszahlen

26.04.18 Farmers Bankshares Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Fast Partner AB / Hauptversammlung

26.04.18 Fast Partner AB / Quartalszahlen

26.04.18 FDK CORP / Quartalszahlen

26.04.18 Fertilizantes Heringer SA / Hauptversammlung

26.04.18 Fibra Uno Administracion SA de CV Trust Units / Quartalszahlen

26.04.18 Fidessa Group PLC / Hauptversammlung

26.04.18 Fidessa Group PLC / Hauptversammlung

26.04.18 Fielmann AG / Quartalszahlen

26.04.18 Fielmann AG / Quartalszahlen

26.04.18 Fielmann AG / Quartalszahlen

26.04.18 Fine Sinter Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 First Bancshares Inc / Quartalszahlen

26.04.18 First Business Financial Services IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 First Cash Financial Services Inc / Quartalszahlen

26.04.18 First Constitution Bancorp / Quartalszahlen

26.04.18 First Financial Northwest Inc / Quartalszahlen

26.04.18 First Hawaiian Inc / Quartalszahlen

26.04.18 First Solar Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Flexium Interconnect Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Flexsteel Industries IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Fortive Corp When Issued / Quartalszahlen

26.04.18 FUJITSU FRONTECH LTD / Quartalszahlen

26.04.18 Fujiya Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Futaba Industrial Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Gain Capital Holdings Inc / Quartalszahlen

26.04.18 GAM AG / Hauptversammlung

26.04.18 GAM AG / Hauptversammlung

26.04.18 Gardner Denver Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 GECOSS CORP / Quartalszahlen

26.04.18 Geratherm Medical AG / Quartalszahlen

26.04.18 GERRY WEBER AG / Hauptversammlung

26.04.18 GERRY WEBER AG / Hauptversammlung

26.04.18 Getinge AB / Hauptversammlung

26.04.18 GK SOFTWARE SE / Quartalszahlen

26.04.18 Godo Steel Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Good Life Networks Inc Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 GrandVision / Hauptversammlung

26.04.18 Graphisoft Park SEShs / Hauptversammlung

26.04.18 Graphisoft Park SEShs / Quartalszahlen

26.04.18 Great Western Bancorp Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Gree Electric / Quartalszahlen

26.04.18 Grupo Catalana Occidente SA / Quartalszahlen

26.04.18 Grupo Catalana Occidente SA / Hauptversammlung

26.04.18 Grupo Herdez SAB de CV / Quartalszahlen

26.04.18 Guangdong Land Holdings Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 GWG Holdings Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Hakuyosha Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Halla / Quartalszahlen

26.04.18 HAMBORNER REIT AG / Hauptversammlung

26.04.18 Hang Lung Development / Hauptversammlung

26.04.18 HCP Inc / Hauptversammlung

26.04.18 Healthsouth Corp Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 HEIWA REAL ESTATE CO LTDShs / Quartalszahlen

26.04.18 Hilltop Holdings IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Hitachi Capital CorpShs / Quartalszahlen

26.04.18 Hitachi Construction Machinery Co LtdShs / Quartalszahlen

26.04.18 Hitachi Metals Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 HWA AG / Quartalszahlen

26.04.18 Hypermarcas SA / Hauptversammlung

26.04.18 Hypermarcas SA / Quartalszahlen

26.04.18 Hyundai Mobis / Quartalszahlen

26.04.18 Hyundai Motor Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 IBIDEN CO LTDShs / Quartalszahlen

26.04.18 Independence Contract Drilling Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Indian Energy Exchange Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Industrial Bank of Korea / Quartalszahlen

26.04.18 Indutrade ABShs / Hauptversammlung

26.04.18 Ines CorpShs / Quartalszahlen

26.04.18 INFOCOM CORP / Quartalszahlen

26.04.18 InterDigital IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Inuvo Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Investar Holding Corp / Quartalszahlen

26.04.18 iQiyi / Quartalszahlen

26.04.18 Iridium Communications Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Isabella Bank Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Japan Tissue Engineering Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 JUST EAT plc / Hauptversammlung

26.04.18 JUST EAT plc / Hauptversammlung

26.04.18 Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 KANSAI SUPER MARKET LTD / Quartalszahlen

26.04.18 Karo Pharma AB / Quartalszahlen

26.04.18 Kering / Hauptversammlung

26.04.18 KIMURA UNITY CO LTD / Quartalszahlen

26.04.18 KINDEN CORP / Quartalszahlen

26.04.18 KING JIM CO LTD / Quartalszahlen

26.04.18 KION GROUP AG / Quartalszahlen

26.04.18 KION GROUP AG / Quartalszahlen

26.04.18 Klabin SA Pfd Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Knowles Corporation When Issued / Quartalszahlen

26.04.18 KOKEN BORING MACHINE CO LTD / Quartalszahlen

26.04.18 Kokuyo Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Kongsberg Gruppen ASA / Hauptversammlung

26.04.18 KRONES AG / Quartalszahlen

26.04.18 KRONES AG / Quartalszahlen

26.04.18 KTM Industries AG / Hauptversammlung

26.04.18 KTM Industries AG / Hauptversammlung

26.04.18 Lantronix Inc / Quartalszahlen

26.04.18 LEGS CO LTD / Quartalszahlen

26.04.18 LendingTree Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Leucrotta Exploration Inc / Quartalszahlen

26.04.18 LG Electronics Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Link Mobility Group Asa / Hauptversammlung

26.04.18 LogMeIn Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Luther Burbank Corp Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Macronix International Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Makino Milling Machine Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Makita Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Mando Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust / Quartalszahlen

26.04.18 Marcus CorpShs / Quartalszahlen

26.04.18 Mastech Holdings Inc / Quartalszahlen

26.04.18 MBT Financial CorpShs / Quartalszahlen

26.04.18 MEG Energy Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Meggitt plc / Hauptversammlung

26.04.18 Meggitt plc / Hauptversammlung

26.04.18 MELCO HOLDINGS INC / Quartalszahlen

26.04.18 Merlin Diamonds Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 MGM Resorts International / Quartalszahlen

26.04.18 Midland States Bancorp / Quartalszahlen

26.04.18 Midsouth Bancorp Inc / Quartalszahlen

26.04.18 MidWestOne Financial Group Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Milacron Holdings Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Minerva SA / Hauptversammlung

26.04.18 MITSUBISHI PENCIL CO LTD / Quartalszahlen

26.04.18 Mitsubishi Research Institute Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Mittel SPA / Hauptversammlung

26.04.18 MobileIron Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Monex Beans Holdings IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Morses Club PLC / Quartalszahlen

26.04.18 MutualFirst Financial IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Mycronic AB / Quartalszahlen

26.04.18 Nagase Brothers Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Nankai Tatsumura Construction Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Nanogate SE / Quartalszahlen

26.04.18 National Bankshares Inc VirginiaShs / Quartalszahlen

26.04.18 Navios Maritime Midstream Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

26.04.18 NEC Leasing LtdShs / Quartalszahlen

26.04.18 Nevsun Resources LtdShs / Quartalszahlen

26.04.18 NHN Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Nielsen Holdings PLC / Quartalszahlen

26.04.18 NIHON TRIM CO LTDShs / Quartalszahlen

26.04.18 Ningbo Shanshan Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 NIPPON GAS CO LTD / Quartalszahlen

26.04.18 Nippon Seisen Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Nisshin Steel Holdings Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Nomura Real Estate Holdings IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Nomura Research Institute LtdShs / Quartalszahlen

26.04.18 NOVACYT Non Liberee / Quartalszahlen

26.04.18 NovoCure Limited / Quartalszahlen

26.04.18 NS Solutions Corp / Quartalszahlen

26.04.18 NSE Industries / Quartalszahlen

26.04.18 NuStar Energy LPPartnership Units / Quartalszahlen

26.04.18 NuStar GP Holdings LLC Units Repr LLC Ints / Quartalszahlen

26.04.18 OceanaGold CorpShs / Quartalszahlen

26.04.18 OceanFirst Financial Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Ohio Valley Banc CorpShs / Quartalszahlen

26.04.18 Opus Bank / Hauptversammlung

26.04.18 OraSolv AB / Quartalszahlen

26.04.18 OraSolv AB / Hauptversammlung

26.04.18 OrganiGram Holdings Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Oriental Land Co LtdShs / Quartalszahlen

26.04.18 OurPets Co / Quartalszahlen

26.04.18 Pacific Industrial Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Parade Technologies Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Pareto Bank ASA / Quartalszahlen

26.04.18 Passat SA / Quartalszahlen

26.04.18 Pebblebrook Hotel Trust Shs of Benef Interest / Quartalszahlen

26.04.18 Philips Lighting / Quartalszahlen

26.04.18 Phoenix Spree Deutschland Ltd GBP / Quartalszahlen

26.04.18 Plastic Omnium / Hauptversammlung

26.04.18 Polaris Media ASA / Quartalszahlen

26.04.18 PORR AG / Quartalszahlen

26.04.18 Precision Drilling Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Proofpoint Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Pros Holdings IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Proto Labs Inc / Quartalszahlen

26.04.18 PSI Software AG / Quartalszahlen

26.04.18 PT Bank NISP TbkShs / Quartalszahlen

26.04.18 PT Hanjaya Mandala Sampoerna TbkShs / Quartalszahlen

26.04.18 PT Sampoerna Agro TbkShs / Quartalszahlen

26.04.18 R Systems International Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Rapala VMC / Quartalszahlen

26.04.18 REC Silicon ASA / Hauptversammlung

26.04.18 Reliance Capital Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Reliance Nippon Life Asset Management Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Ribbons Communications Inc Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Riken Vitamin Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Rit Capital Partners PLC / Hauptversammlung

26.04.18 Ryoyo Electro Corp / Hauptversammlung

26.04.18 Safeguard Scientifics Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Safety Income and Growth Inc Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 SAKURA Internet Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Salmones Camanchaca SA Registered Shs / Hauptversammlung

26.04.18 Samsung / Quartalszahlen

26.04.18 SANYO DENKI CO LTD / Quartalszahlen

26.04.18 SBI Life Insurance Company Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 SDL plc / Hauptversammlung

26.04.18 SEACOR Holdings IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Sekisui Chemical Co LtdShs / Quartalszahlen

26.04.18 SEPTENI HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

26.04.18 Serodus ASA / Quartalszahlen

26.04.18 Sheng Siong Group Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Shikoku Electric Power Co Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Shop Apotheke Europe NV / Hauptversammlung

26.04.18 Showa Aircraft Industry Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Shriram Asset Management Co Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

26.04.18 Shriram City Union Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

26.04.18 Shutterstock Inc / Quartalszahlen

26.04.18 SIMONA AG / Quartalszahlen

26.04.18 SIMONA AG / Quartalszahlen

26.04.18 Sioen Industries NV / Quartalszahlen

26.04.18 SIP Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

26.04.18 SM Investments Corp / Quartalszahlen

26.04.18 SMK Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Socket Mobile Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Sotetsu Holdings Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Spectrum Brands Holdings Inc / Quartalszahlen

26.04.18 SPK Corp / Quartalszahlen

26.04.18 SRV YhtiotShs / Quartalszahlen

26.04.18 Starhill Global Real Estate Investment Trust / Quartalszahlen

26.04.18 SThree PLCShs / Hauptversammlung

26.04.18 STV Group PLC / Hauptversammlung

26.04.18 Summit Germany Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Summit Germany LtdShs / Quartalszahlen

26.04.18 SunCoke Energy Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Suraj Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Suzano Papel e Celulose SA / Hauptversammlung

26.04.18 Suzano Papel e Celulose SA / Quartalszahlen

26.04.18 SVB Financial GroupShs / Quartalszahlen

26.04.18 Swedencare AB / Quartalszahlen

26.04.18 Synovus Financial Corp / Hauptversammlung

26.04.18 Synthomer PLC / Hauptversammlung

26.04.18 T4F Entretenimento SA / Hauptversammlung

26.04.18 TAG Immobilien AG / Quartalszahlen

26.04.18 Taiho Kogyo Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Tandem Diabetes Care Inc Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Tarkett SA / Hauptversammlung

26.04.18 Tata Elxsi Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

26.04.18 Tata Metaliks Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

26.04.18 TAYA Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Taylor Wimpey plc / Hauptversammlung

26.04.18 TAYO ROLLS Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

26.04.18 TCL Multimedia Technology Holdings Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 TECMO KOEI HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

26.04.18 TEGNA Inc / Hauptversammlung

26.04.18 Thakral Corporation Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 The GEO Group Inc / Quartalszahlen

26.04.18 The Supreme Industries Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Theravance Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Thinksoft Global Services Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Thurella AG / Hauptversammlung

26.04.18 TimkenSteel Corp / Quartalszahlen

26.04.18 TOHO TITANIUM CO LTD / Quartalszahlen

26.04.18 Tohoku Electric Power Co Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Tokai Rika Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Tokyo Dome Corp / Hauptversammlung

26.04.18 Torii Pharmaceutical Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 TOUPARGEL Groupe / Quartalszahlen

26.04.18 Town Health International Medical Group Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Town Sports International Holdings IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Towne BankShs / Quartalszahlen

26.04.18 Toyo CorporationShs / Quartalszahlen

26.04.18 TRANCOM CO LTD / Quartalszahlen

26.04.18 Treasure ASA / Hauptversammlung

26.04.18 Trention AB / Quartalszahlen

26.04.18 TxCell SA / Hauptversammlung

26.04.18 Umicore SA / Hauptversammlung

26.04.18 Unitil Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Universal Truckload Services IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Utah Medical Products IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Vaahto Group Oyj / Quartalszahlen

26.04.18 Valero Energy Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

26.04.18 Vermilion Energy Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Via Varejo SA / Hauptversammlung

26.04.18 Vinco Financial Group Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Vinda International Holdings LtdShs / Quartalszahlen

26.04.18 Vistin Pharma ASA / Quartalszahlen

26.04.18 Viva Industrial Trust Stapled Security / Quartalszahlen

26.04.18 Vocera Communications Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Vossloh AG / Quartalszahlen

26.04.18 W Resources PLCShs / Quartalszahlen

26.04.18 WACKER CHEMIE AG / Quartalszahlen

26.04.18 Wayside Technology Group IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Weir PLC / Hauptversammlung

26.04.18 West Bancorp incShs / Quartalszahlen

26.04.18 Western Region Gold Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Winpak Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Worldsec Ltd Placing 97 / Quartalszahlen

26.04.18 Xebec Adsorption Inc / Quartalszahlen

26.04.18 XNET Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Xvivo Perfusion AB / Quartalszahlen

26.04.18 Yes Bank Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 YOC AG / Quartalszahlen

26.04.18 YURTEC CORP / Quartalszahlen

26.04.18 Yutaka Giken Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Zoopla Property Group PLC / Hauptversammlung

26.04.18 Zwahlen et Mayr SA / Hauptversammlung

26.04.18 Zynga / Hauptversammlung

26.04.18 Sunpower Group Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 CITIC Envirotech Ltd Registered Shs / Hauptversammlung

26.04.18 HG Metal Manufacturing Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Natural Cool Holdings LtdShs / Hauptversammlung

26.04.18 OKP Holdings Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Overseas Union Enterprise Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 RH Petrogas Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 UMS Holdings Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Mencast Holdings Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 TeleChoice International Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Group Lease Public Co Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Mirach Energy Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Ntegrator International Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Pruksa Real Estate Public Company Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Rojana Industrial Park Public Co Ltd Foreign registred / Hauptversammlung

26.04.18 Sapphire Corporation Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Awilco LNG ASA / Hauptversammlung

26.04.18 DEUTZ AG / Hauptversammlung

26.04.18 Telio ASShs / Quartalszahlen

26.04.18 Biotec Pharmacon ASAShs / Quartalszahlen

26.04.18 Borregaard ASA / Quartalszahlen

26.04.18 Corbion NV / Quartalszahlen

26.04.18 Covestro AG / Quartalszahlen

26.04.18 Kungsleden ABshs / Quartalszahlen

26.04.18 Norwegian Air Shuttle ASAShs / Quartalszahlen

26.04.18 Suominen Corporation / Quartalszahlen

26.04.18 TF Bank AB / Quartalszahlen

26.04.18 TietoEnator Oyj / Quartalszahlen

26.04.18 Banco de Sabadell SA / Quartalszahlen

26.04.18 CapMan / Quartalszahlen

26.04.18 DNB ASA / Quartalszahlen

26.04.18 KPN / Quartalszahlen

26.04.18 Lufthansa AG / Quartalszahlen

26.04.18 PTT Exploration and Production Public Co Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 Rezidor Hotel Group ABShs / Quartalszahlen

26.04.18 Saab AB / Quartalszahlen

26.04.18 Scandic Hotels Group AB / Quartalszahlen

26.04.18 BE Group AB / Quartalszahlen

26.04.18 Inwido AB / Quartalszahlen

26.04.18 AQ Group AB / Quartalszahlen

26.04.18 AVIC International Investment Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Dometic Group AB / Quartalszahlen

26.04.18 Fortum Oyj / Quartalszahlen

26.04.18 Mantex AB Registered Shs / Quartalszahlen

26.04.18 Neste Oil Oyj / Quartalszahlen

26.04.18 Orexo ABShs / Quartalszahlen

26.04.18 Swedish Orphan Biovitrum AB / Quartalszahlen

26.04.18 Tobii AB / Quartalszahlen

26.04.18 Bure Equity AB / Quartalszahlen

26.04.18 Land and House Public Co Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Pieno zvaigzdes AB / Hauptversammlung

26.04.18 Thai Airways International Public Co Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 United Engineers Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Bangkok Aviation Fuel Service Public Co Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Bank Of Ayudhya Public Co Ltd Bay / Hauptversammlung

26.04.18 Captii Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Indorama Ventures Public Company Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Kamux Corporation Registered Shs / Hauptversammlung

26.04.18 Kauno energija AB / Hauptversammlung

26.04.18 PKN ORLEN / Quartalszahlen

26.04.18 Atea ASA / Hauptversammlung

26.04.18 Catena Media Plc / Hauptversammlung

26.04.18 Aptiv PLC / Hauptversammlung

26.04.18 Berli Jucker Public Company Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Comet Holding AG / Hauptversammlung

26.04.18 Delphi Technologies PLC Registered Shs / Hauptversammlung

26.04.18 Grigiskes AB / Hauptversammlung

26.04.18 GS Sweden AB / Hauptversammlung

26.04.18 HAMBORNER REIT AG / Hauptversammlung

26.04.18 Seamless Distribution AB / Hauptversammlung

26.04.18 Shop Apotheke Europe NV / Hauptversammlung

26.04.18 AssetCo PLC / Hauptversammlung

26.04.18 BE Semiconductor Industries NV BESIShs / Hauptversammlung

26.04.18 Getinge AB / Quartalszahlen

26.04.18 GrandVision / Hauptversammlung

26.04.18 SDL plc / Hauptversammlung

26.04.18 Ubisense Group PLC / Hauptversammlung

26.04.18 ATOSS Software AG / Hauptversammlung

26.04.18 Cobham PLCShs / Hauptversammlung

26.04.18 Impact Healthcare REIT PLC Registered Shs / Hauptversammlung

26.04.18 Outokumpu Oyj / Quartalszahlen

26.04.18 Rezidor Hotel Group ABShs / Hauptversammlung

26.04.18 Synthomer PLC / Hauptversammlung

26.04.18 Trention AB / Hauptversammlung

26.04.18 Aggreko PLC / Hauptversammlung

26.04.18 Alliance Trust plc / Hauptversammlung

26.04.18 CRH plc / Hauptversammlung

26.04.18 Gentherm Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Hilton Worldwide Holdings Inc Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

26.04.18 Iron Mountain Inc / Quartalszahlen

26.04.18 KBR Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Rit Capital Partners PLC / Hauptversammlung

26.04.18 STV Group PLC / Hauptversammlung

26.04.18 Synectics Plc / Hauptversammlung

26.04.18 Taylor Wimpey plc / Hauptversammlung

26.04.18 TechFinancials Inc / Hauptversammlung

26.04.18 YIT OyjShs / Quartalszahlen

26.04.18 SThree PLCShs / Hauptversammlung

26.04.18 First American Financial Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Invesco Ltd / Quartalszahlen

26.04.18 ConocoPhillips / Quartalszahlen

26.04.18 Enzymatica AB / Hauptversammlung

26.04.18 Invisio Communications AB / Hauptversammlung

26.04.18 Knowit AB / Quartalszahlen

26.04.18 Lear Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Raytheon Co / Quartalszahlen

26.04.18 Scandic Hotels Group AB / Hauptversammlung

26.04.18 Shire PLC / Quartalszahlen

26.04.18 The Hershey Co / Quartalszahlen

26.04.18 Visteon Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Ally Financial Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Bufab Holding AB / Hauptversammlung

26.04.18 FinnvedenBulten AB / Quartalszahlen

26.04.18 General Motors / Quartalszahlen

26.04.18 Murray International Trust PLC / Hauptversammlung

26.04.18 Beter Bed Holding NVShs / Hauptversammlung

26.04.18 Getinge AB / Hauptversammlung

26.04.18 Indutrade ABShs / Quartalszahlen

26.04.18 Kungsleden ABshs / Hauptversammlung

26.04.18 Misen Energy AB / Hauptversammlung

26.04.18 Note ABShs / Hauptversammlung

26.04.18 TriMas Corp / Quartalszahlen

26.04.18 Capitala Finance Corp / Hauptversammlung

26.04.18 Dana Holding Corp / Hauptversammlung

26.04.18 Enel Americas SA / Hauptversammlung

26.04.18 Zimmer Biomet / Quartalszahlen

26.04.18 Admiral Group PLC / Hauptversammlung

26.04.18 BE Group AB / Hauptversammlung

26.04.18 California Water Service Group / Quartalszahlen

26.04.18 Citizens Financial Group Inc / Hauptversammlung

26.04.18 ConnectOne Bancorp Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Coor Service Management Holding AB / Hauptversammlung

26.04.18 Dover Motorsports IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Enel Russia PJSC / Quartalszahlen

26.04.18 Evans Bancorp IncShs / Hauptversammlung

26.04.18 Greencoat Renewables PLC Registered Shs / Hauptversammlung

26.04.18 Halyard Health Inc When Issued / Hauptversammlung

26.04.18 Kering / Hauptversammlung

26.04.18 Lexicon Pharmaceuticals Inc / Hauptversammlung

26.04.18 Murchison Minerals Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 MYR Group Inc / Hauptversammlung

26.04.18 Nova Leap Health Corp / Hauptversammlung

26.04.18 Severn Bancorp IncShs / Hauptversammlung

26.04.18 TK Development / Hauptversammlung

26.04.18 United Community Financial CorpShs / Hauptversammlung

26.04.18 Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA / Hauptversammlung

26.04.18 Wilson Sons Ltd Cert Deposito Bras Repr 1 Sh / Hauptversammlung

26.04.18 Exterran Corp When Issued / Hauptversammlung

26.04.18 Ingevity Corp When Issued / Hauptversammlung

26.04.18 Unity Bancorp IncShs / Hauptversammlung

26.04.18 Weir PLC / Hauptversammlung

26.04.18 Alligator Bioscience AB / Hauptversammlung

26.04.18 BCB Bancorp Inc / Hauptversammlung

26.04.18 Beijer Electronics AB / Hauptversammlung

26.04.18 CapStar Financial Holdings Inc / Hauptversammlung

26.04.18 Centerstate Banks Of Florida IncShs / Hauptversammlung

26.04.18 Constellation Software IncShs / Hauptversammlung

26.04.18 exactEarth Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Fast Partner AB / Hauptversammlung

26.04.18 Greater Hudson Bank NA / Hauptversammlung

26.04.18 Indutrade ABShs / Hauptversammlung

26.04.18 Information Services Group IncShs / Hauptversammlung

26.04.18 Knowit AB / Hauptversammlung

26.04.18 Mitel Networks Corp / Hauptversammlung

26.04.18 NewMarket CorpShs / Hauptversammlung

26.04.18 Peoples Bancorp IncShs / Hauptversammlung

26.04.18 REC Silicon ASA / Hauptversammlung

26.04.18 Soprano Oyj / Hauptversammlung

26.04.18 Stock Yards Bancorp Inc / Hauptversammlung

26.04.18 Synovus Financial Corp / Hauptversammlung

26.04.18 TEGNA Inc / Hauptversammlung

26.04.18 Toromont Industries Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Treehouse Foods IncShs / Hauptversammlung

26.04.18 Universal Truckload Services IncShs / Hauptversammlung

26.04.18 Weis Markets IncShs / Hauptversammlung

26.04.18 Fox River Resources Corp / Hauptversammlung

26.04.18 LSL Property Services PLCShs / Hauptversammlung

26.04.18 Saia IncShs / Hauptversammlung

26.04.18 Scandinavian Tobacco Group AS / Hauptversammlung

26.04.18 Usa Technologies IncShs / Hauptversammlung

26.04.18 Atrium Mortgage Investment Corp / Hauptversammlung

26.04.18 FinnvedenBulten AB / Hauptversammlung

26.04.18 GAZPROM PJSC / Quartalszahlen

26.04.18 Lantheus Holdings Inc / Hauptversammlung

26.04.18 Umicore SA / Hauptversammlung

26.04.18 United International Enterprises Ltd UIE / Hauptversammlung

26.04.18 Vitrolife ABShs / Hauptversammlung

26.04.18 Whitecap Resources Inc / Hauptversammlung

26.04.18 Economic Investment Trust Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Evoke Pharma Inc / Hauptversammlung

26.04.18 AQ Group AB / Hauptversammlung

26.04.18 ARC Document Solutions Inc / Hauptversammlung

26.04.18 Edison International / Hauptversammlung

26.04.18 OHL Mexico SAB de CV / Hauptversammlung

26.04.18 Strattec Security CorpShs / Quartalszahlen

26.04.18 HCP Inc / Hauptversammlung

26.04.18 Brixton Metals Corp / Hauptversammlung

26.04.18 Canadian International Pharma Corp / Hauptversammlung

26.04.18 Goldcliff Resource Corp / Hauptversammlung

26.04.18 Kroton Educacional SA Conv Shs Voting / Hauptversammlung

26.04.18 Mirasol Resources LtdShs / Hauptversammlung

26.04.18 Quantum Cobalt Corp Registered Shs / Hauptversammlung

26.04.18 Stockport Exploration Inc / Hauptversammlung

26.04.18 Vista Gold Corp Shs / Hauptversammlung

26.04.18 Westamerica Bancorp / Hauptversammlung

26.04.18 Belgravia Capital International Inc Registered Shs / Hauptversammlung

26.04.18 Carmax Mining Corp Registered Shs / Hauptversammlung

26.04.18 Eastmain Resources IncShs / Hauptversammlung

26.04.18 OneMain Holdings Inc / Hauptversammlung

26.04.18 Coffee Holding Company IncShs / Hauptversammlung

26.04.18 Sensient Technologies CorpShs / Hauptversammlung

26.04.18 Bofi Holding IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 CAI International IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Cytokinetics Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Roscan Minerals Corporation / Hauptversammlung

26.04.18 Varonis Systems Inc / Hauptversammlung

26.04.18 Amazon / Quartalszahlen

26.04.18 Financial Institutions IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Reinsurance Group America Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Bancorp IncShs / Quartalszahlen

26.04.18 Eastman Chemical Company / Quartalszahlen

26.04.18 AptarGroup / Quartalszahlen

26.04.18 Cloud Peak Energy Inc / Quartalszahlen

26.04.18 CubeSmart / Quartalszahlen

26.04.18 Green Bancorp Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Investors Bancorp Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Orchid Island Capital Inc / Quartalszahlen

26.04.18 Republic First Bancorp IncShs / Hauptversammlung

26.04.18 Seacoast Banking Corp of Florida / Quartalszahlen

26.04.18 Vermilion Energy Inc / Hauptversammlung

26.04.18 West Bancorp incShs / Hauptversammlung

26.04.18 Xtreme Drilling and Coil Services Corp / Hauptversammlung

26.04.18 Winpak Ltd / Hauptversammlung

26.04.18 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV / Hauptversammlung

26.04.18 Zynga / Hauptversammlung